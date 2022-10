Magallanes se impone ante Tiburones en apertura de temporada 22-23

Este sábado 22 de octubre murió a los 78 años de edad, Dietrich Mateschitz, dueño de la reconocida marca de energizantes Red Bull y fundador del equipo de Fórmula 1.

“En esos momentos, la tristeza cubre todos los demás sentimientos. Pero pronto la tristeza dará paso a la gratitud, por lo que cambió; conmovió, logró e hizo posible para tanta gente”, expresó Red Bull en un comunicado, tras el fallecimiento del empresario austriaco.

Así mismo, la empresa cerró el escrito diciendo que; “es tarea y responsabilidad de todos nosotros continuar la obra de su vida en su espíritu”.

Mateschitz se convirtió en la cara visible de Red Bull, un conglomerado austro-tailandés que anunció el año pasado; la venta de 10 millones de latas de su bebida basada en cafeína y taurina, en 172 países de todo el mundo.

El empresario inauguró además un emporio deportivo; mediático, gastronómico y de bienes raíces en torno de la marca.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz

The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022