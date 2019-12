Magallanes y Tigres castigados por vinculación con Maduro

Los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua; continúan sancionados por la Liga Mayor de Béisbol profesional (MLB) por la vinculación de estos dos equipos con el gobierno de Nicolás Maduro. A todas las otras agrupaciones les fue suspendida esta medida; y ya podrán contratar peloteros extranjeros y venezolanos de las Grandes Ligas.

Muchos fanáticos de ambos equipos; que no tienen nada que ver con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus gobernadores; calificaron de injusta esta decisión y piden a la MLB y a la OFAC rectificar esta medida; que va contra el béisbol venezolano.

MLB y OFAC tomaron la decisión

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con la MLB; tomaron la decisión este martes de levantar la sanción que prohibía a jugadores vinculados a las organizaciones de grandes ligas; participar en actividades relacionadas con equipos de la Liga venezolana de Béisbol Profesional.

Cabe destacar que dicho acuerdo permitirá a solo seis, de los ocho clubes de la pelota criolla; contar con su roster de peloteros de Grandes ligas.

Ni los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua; están exceptuados de esta medida y seguirán sancionados; debido a la relación que tienen con el estado venezolano.

Una injusta decisión que será apelada

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano; calificó esta excepción como «injusta»; y apelarán la medida hasta que tengan una solución.

Es de recordar que el tiempo es oro para los equipos de la LVBP; puesto que restan solo tres semanas del calendario de la ronda regular; para realizar contrataciones de los peloteros.

La decisión castiga severamente a Navegantes del Magallanes y a los Tigres de Aragua; equipos que continúan sancionados por la Liga Mayor de Béisbol profesional (MLB) por la vinculación de estos dos equipos con el gobierno de Nicolás Maduro; ya que van prácticamente de últimos en zafra criolla y tendrían escaso margen para contratar beisbolistas de Grandes Ligas en caso de que la medida sea revocada.

