Maikel Moreno decidirá el lunes sobre caso de diputados opositores

El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), William Gil; indicó que el Comité de Postulaciones Electorales; mantiene su agenda para la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE); como parte de un acuerdo político. “Seguimos con el cronograma de trabajo, pero para que la plenaria pueda votar (…) la AN tiene que salir del desacato»

En entrevista con el programa de televisión Primera Página, que transmite Globovisión, el parlamentario sostuvo que la decisión de volver al Parlamento, es una forma de «sacarlos de la ruta de la violencia y devolver la legitimidad al Parlamento».

Piden a la AN salir del desacato para nuevo CNE

«En conversaciones informales y formales también, les decimos vamos a llegar a un acuerdo por el país, vamos a trabajar el tema del CNE (..) Esta es la ruta para salir del desacato», agregó el parlamentario.

El pasado mes de noviembre, el chavismo se reincoporó a la Asamblea Nacional, después de más de dos años, lapso en el que ignoró las decisiones del Parlamento.

«La oposición no le ha habla con la verdad al país, nosotros nunca hemos negado los problemas (…) hay cosas que son responsabilidades nuestras como Gobierno y otras que son inducidos por el bloqueo, siempre le hemos dicho a nuestra gente que podemos hacer para resolverlo», puntualizó.

El diputado del chavismo también se mostró partidario de respaldar la ley que procura recursos para el sector eléctrico, aseguró que de parte del chavismo existe la voluntad para resolver el problema y por ello apuestan al diálogo y su regreso a la Asamblea Nacional responde al llamado que les hiciera el presidente Nicolás Maduro.

ACN/Psuv/diarios

