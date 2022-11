¡Buenas noches Poliedro! Así ensayó Maite su saludo del próximo miércoles en el Miss Venezuela (+video)

Compartir

Todo está listo para la celebración de los 70 años del concurso de belleza más importante del país, el Miss Venezuela, y la queridísima Maite Delgado llegó al Poliedro de Caracas la tarde de este lunes para realizar el ensayo general, en donde estuvieron presentes los medios de comunicación.

“Wao (…) Buenas noches Poliedro de Caracas”, se le ve diciendo a la emblemática animadora del certamen de belleza, quién tras casi una década de pausa vuelve para animar la noche más linda de la TV venezolana, en un video difundido en las redes sociales.

“No se imagina la alegría y emoción que siento después de casi 10 años de nuevo en este escenario, una de las preguntas que más me han hecho es si me lo esperaba y aunque suene cliché, debo decirles que no, pese que este ciclo se había cerrado”, continúa diciendo la animadora a los medios presentes.

De igual manera, durante el ensayo ante los medios, las 24 concursantes del Miss Venezuela dieron una muestra de lo que será el opening del evento a celebrarse este miércoles 16 de noviembre.

Muchas son las expectativas que se han generado en torno a esta nueva edición del concurso, pues desde hace muchos años no se realizaba en el Poliedro de Caracas. Junto a Maite Delgado estarán grandes figuras, entre las que están Luis Olavarrieta, Henrys Silva y José Andrés Padrón.

