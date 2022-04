Denuncian supuesta mala praxis tras muerte de bebé en el HUAL

Compartir

Familiares denuncian la muerte de un bebé en el HUAL, hospital ubicado en Naguanagua, tras asegurar que hubo mala praxis.

De acuerdo a lo reseñado por El Carabobeño, Juan Esteban tenía ocho meses y durante su poco tiempo de vida; había sido un niño sano hasta el pasado 21 de marzo cuando fue diagnosticado con invaginosis intestigal.

Un día después, murió tras una presunta mala praxis médica realizada en los quirófanos del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde (HUAL).

Vale mencionar, que la historia de la familia Tortolero Castillo comenzó el 18 de marzo; luego que al bebé le dieran una sopa durante el almuerzo.

Al poco tiempo, el bebé comenzó a vomitar y creyeron que se trataba solo de una mala digestión; pero como siguió en la misma condición decidieron llevarlo al «hospitalito» de San Diego, donde le colocaron el tratamiento y lo enviaron a casa.

Mala praxis en el HUAL provocaría la muerte de un bebé

Al tenerlo vigilado toda la noche, casi al amanecer se dieron cuenta de que no mejoraba, por lo que lo llevaron de nuevo al hospitalito. Incluso, observaron que comenzó a evacuar con sangre.

Es así, que en una tercera ida a ese centro de salud, los médicos deciden remitirlo al HUAL; donde los médicos tras ver un eco realizado al bebé en un recinto médico privado, diagnostican que tenía una invaginosis intestigal.

Es decir, una afección en la que una parte del intestino se desliza dentro de otra y requería operación. Ante tal diagnóstico, los médicos habrían advertido sobre los riesgos.

A pesar de ello, los familiares aceptaron que lo operaran, por lo que el personal de salud; solicitó a la familia una lista de insumos que debían llevar para la cirugía.

Al llevar todo, procedieron a la intervención quirúrgica. Cuando la madre del bebé, Gabriella Betzabeth Castillo esperaba para saber de su hijo «en un principio, salió una doctora y me metió en un cuartito y me dijo que no habían operado al niño».

Agregó respecto a ello que, «no pudieron ponerle anestesia porque apenas fue ingresado a quirófano; entró en paro cardiorespiratorio y estaban reanimándolo. Al rato vuelve a salir la misma doctora, esta vez me habló desde la puerta y me dijo que habían intubado al niño, pero había entrado en un segundo paro, que buscáramos una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos».

Fue así, que con un informe médico en el que hablaba de tres paros cardiorespiratorio, y que la familia solo fue informada de dos, comenzaron a buscar en hospitales una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

Tras la desesperación, fueron hasta el Hospital Central de Maracay, como les habían sugerido en el HUAL; pero finalmente fue en la Chet de Valencia donde consiguieron un cupo para el bebé que habría muerto por una mala praxis en el HUAL.

«Mi hijo parecía un muñeco»

Entre los traslados, la madre logró ver a su hijo, y decía «Tenía brazos y cabeza cubiertos con gasas. No se movía. Parecía un muñeco. Tenía muerte cerebral».

Respecto al caso, la madre contó que la anestesiólogo la abordó para decirle, «Ya hablaste con todos los doctores, ahora me toca a mí darte la cara. Nosotros le pusimos la anestesia al bebé, él broncoaspiró su vomito, se le llenaron los pulmones de líquido y los drenamos. Hicimos todo lo posible».

Estando en la Chet, fue evaluado y, según el médico de guardia, nunca le había llegado un bebé en esas condiciones.

«Tenía un pulmón colapsado. A las 9:16 p.m del 22 de marzo, Juan Esteban falleció», expresó el galeno.

A pesar de lo antes explicado por los especilistas, la familia cree firmemente que hubo una mala praxis médica; por lo que denunciarán ante el Ministerio Público.

