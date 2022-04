¿Qué se sabe de la salud de Chyno Miranda? Ante los rumores su mánager se pronuncia

Compartir

El hermetismo entorno al estado de salud del cantante, Chyno Miranda, ha generado una gran cantidad de rumores por lo que su mánager, Julio Ducharne, decidió romper el silencio.

En una entrevista concedida al Diario Libre, Ducharne, desmintió que el cantante este en estos momentos hospitalizado y en estado de gravedad.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, explicó Ducharna vía telefónica al Diario Libre.

Tras preguntársele si Jesús Miranda, nombre de pila del artista, había estado hospitalizado en un centro de salud en Venezuela en enero; como se comentaba, refirió que también se trató de una noticia falsa.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”, concluyó el manejador del intérprete de temas como “Quédate conmigo” y “Mi niña bonita”.

Mánager de Chyno Miranda habla de su estado de salud

En días recientes surgieron versiones de que la enfermedad de Chyno Miranda se agravó y que supuestamente se debate entre la vida y la muerte.

El lunes 25 de abril, en una entrevista exclusiva para el programa “Hoy Día”, Miguel Ignacio Mendoza “Nacho”; habló sobre la condición de salud actual de su excompañero de canto y pidió a sus fans orar por él.

“Está enfocado en su recuperación cien por ciento. A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias”, dijo en contraste con lo que se ha difundido sobre su compañero.

Es de mencionar que esta semana los presentadores Javier Ceriani y Elisa Beristain del programa de farándula Chisme No Like; afirmaron que el cantante “está grave” y que incluso sus familiares han tenido que acudir a miembros eclesiásticos para pedir por un milagro.

«Chyno Miranda está muy grave»

“Chyno Miranda está muy, pero muy grave, a tal punto que la familia llamó al cura varias veces”, comentó el periodista argentino.

En septiembre de 2021, el cantante anunció en un comunicado un retiro temporal de su carrera y redes sociales. Chyno ha enfrentado problemas de salud con una neuropatía periférica que padeció en 2020 y que surgió como secuela del covid-19.

Además, en octubre de 2021 concretó el divorcio de Natasha Araos, con quien tiene un hijo en común, Lucca, de 3 años.

Con información: ACN/Diario Libre/Foto: Cortesía

No deje de leer:

Árbol caído obstaculizó la avenida principal de la Cumaca

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN