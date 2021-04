Mandy Corrente estrenó el sencillo de su autoría “Butterfly”

No dejes de leer

Además su popularidad creció vertiginosamente tras recibir una etiqueta de la cantante de “Girl Like Me” que decía: «Con tan solo 7 años, ya es una “súper estrella” , frase que escribió la propia Shakira en una de sus historias de Instagram, colocando un video de Mandy.

En The Ellen Show por la cadena NBC fue entrevistada en exclusiva por el afamado Mario López, conocido como A.C Slater en la serie «Salvado por la Campana», cautivando con su encanto a la tele audiencia.

Recordemos que en el mes de febrero cuando tuvo lugar el lanzamiento de su canción “All my love” Mandy Corrente, conquistó el corazón de Ellen DeGeneres. Su carrera artística tomó un giro extraordinario. Sorprendió al volverse viral con videos que sobrepasan los 70 millones de vistas .

Mandy Corrente con tan sólo 7 años no deja de sorprender desde el inicio de su carrera musical ahora estrenó Butterfly.