Protestas en Colombia en rechazo a la represión policial dejó muertos y heridos

Un nuevo incendio en el puerto de Beirut se registró este jueves, causando pánico entre los residentes de la capital de Líbano, todavía traumatizados por la poderosa explosión del mes pasado que dejó casi 200 muertos y miles de heridos.

Una gran columna de humo negro sobre el puerto, con llamaradas desde el suelo. El ejército dijo que el incendio se produjo en un depósito de la zona libre de impuestos donde se almacenan neumáticos y petróleo. Continuaba la lucha contra las llamas con ayuda de helicópteros militares.







“Se produjo un incendio en un almacén de aceites y neumáticos de coches en el mercado libre de impuestos del puerto de Beirut”, afirmó el Ejército libanés en su cuenta de Twitter.

Testigos en el lugar afirmaron a medios de locales, haber visto que las llamas se elevaban en la zona del puerto devastada. El Ejército del Líbano también dijo que sus helicópteros se utilizarían para ayudar a extinguir el fuego, que se desató este jueves.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, instó a los ciudadanos a no acercarse al puerto para preservar su seguridad y no obstaculizar el trabajo de los bomberos.

Aún los residentes, no terminan de superar la catástrofe del mes pasado, abrían ventanas y se llamaban unos a otros para advertir sobre el fuego.

The sheer incompetence of the #Lebanon state is staggering. Second fire in the port since the #BeirutBlast. Once again, firefighters sent in without knowing cause of fire. Official statements late and don’t inspire confidence. pic.twitter.com/GQwHcUep43

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020