Como mantener a tu hijos a salvo cuando usan su Smartphone

La existencia de una nueva partícula, sugiere que el universo podría contener una quinta fuerza de la naturaleza, lo que potencialmente puede darle una vuelta completa a la física moderna, según una nueva investigación.

Científicos del Instituto de Investigación Nuclear en Hungría, publicaron un nuevo estudio que proporciona evidencia de la existencia de una partícula totalmente nueva, que se ha denominado X17.

La existencia de la partícula forzaría a la reescritura de leyes sobre las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo, que hasta ahora solo incluían la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional.

El estudio muestra que esta partícula X17 propuesta es un bosón, una partícula que transporta “energía”, pero en algunas ocasiones también “fuerzas”, según la revista Live Science.

Esto significa que X17 podría transmitir una quinta fuerza previamente desconocida, que según los físicos podría ayudar a explicar la materia oscura.

La materia oscura, que constituye aproximadamente el 85% de la materia en el universo; es detectable a través de la gravedad pero no interactúa con la luz.

Sin embargo, la existencia de la partícula X17 aún necesitaba ser verificada, el nuevo documento aún no había sido revisado por pares; y algunos físicos se mostraron escépticos respecto a la investigación.

Richard Milner, físico del Instituto de Tecnología de Massachusetts que no participó en la investigación, dijo a Live Science que la mayoría de los físicos se mostraron escépticos; porque ningún científico externo pudo verificar los hallazgos anteriores del mismo equipo de investigación.

«Soy escéptico. Creo que, como experimentalista, esa es mi posición natural cuando veo algo así, pero creo que debe investigarse», dijo Milner.

A pesar de ese escepticismo, y del hecho de que probablemente llevará años discernir si la partícula X17 realmente existe; los investigadores afiliados al estudio dijeron que tienen esperanzas.

«Por supuesto, estoy seguro [de que existe]», dijo Attila Krasznahorkay, coautora del estudio del Instituto de Investigación Nuclear de la Academia de Ciencias de Hungría, a Scientific American.

