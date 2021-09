Manuel Barroeta inscribió su candidatura a la alcaldía de Naguanagua ante el CNE

Compartir





















La tarde de este miércoles el candidato por el partido Voluntad Popular a la alcaldía de Naguanagua, Manuel Barroeta, inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Junto a Barroeta, también formalizaron ante el órgano electoral María Fernanda Aguilar, José Antonio Páez, Miguel Arévalo; Ángel Wadskier, Lysmar Aguilar, Oswaldo Hernández, Ivonne Hernández, Pedro Alvarenga y Yolinda Mota, sus postulaciones para ser concejales en el municipio; por dicha tolda política.

El candidato, acompañado de su equipo político y seguidores aseguró que trabajará y pondrá todo su esfuerzo; para “rescatar al municipio de la desidia en la que encuentra”.

Barroeta, indicó que entre sus propuestas a desarrollar en la localidad, se encuentra el rescate de la Universidad de Carabobo (UC); la municipalización de los servicios básicos, la institucionalización de transporte público dentro del municipio y el proyecto contra las aguas negras.

“Naguanagua se ha convertido en un gran baño público, desde Malagón, Trapío y Güere, hay aguas negras recorriendo todo el municipio y nadie hace nada. Nosotros tenemos un gran proyecto, para que esa situación sea solventada en menos de tres meses”, aseveró.

Asimismo, agradeció la confianza del partido Voluntad Popular, recalcando que él es el candidato oficial de dicha tolda política.

“Hay una gran desorientación y una incoherencia que se ha presentado en la política venezolana, hay partidos que se han dividido. Está, la Voluntad Popular que es la que tiene la tarjeta, que es la que me inscribió y está, la que se resistía al cambio, al voto. La que llamó a no votar en el 2017, 2018, 2020 y ahora ese pequeño grupo quiere salir a la calle a decir que van apoyar al candidato (Pancho Pérez), pero estos no tienen la tarjeta y son minoría”, precisó.

“Nos impulsa a postularnos, el que no ha habido en los últimos tiempos un candidato de verdad honesto, un candidato que presente una propuesta sin manchas, una propuesta fresca; además del abandono en el que se encuentra nuestro querido municipio. Esto nos obliga en representación de Voluntad Popular a presentar nuestro proyecto de Gobierno”, expresó.

Finalmente, indicó que como candidato, por el partido Voluntad Popular, va a seguir llamando a la coherencia, a que pidan disculpas públicas los culpables “de los muertos de las protestas, a las que ellos, esos políticos irresponsables llamaron”; a que no se pierda la esperanza y a que se apoye a un candidato unitario.

