Preparan velorio de Maradona, de qué murió y palabras de Francisco

Diego Maradona será velado en la Casa Rosada de Buenos Aires, a partir de mañana 26 de noviembre; dio a conocer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en diálogo con la Televisión Pública que el velatorio se realizará en la sede del poder ejecutivo.

Maradona, que el 30 de octubre cumplió 60 años, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata fue ingresado el 2 de noviembre en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un «bajón anímico»; pero al hacerle estudios se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado al día siguiente.

Luego, tuvo «algunos episodios de confusión» que los médicos «asociaron» a «un cuadro de abstinencia»; Maradona estuvo en total nueve días internado y recibió el alta hospitalaria el 11 de noviembre.

Maradona será velado en la Casa Rosada

Asimismo, Fernández decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento del astro argentino y será el segundo deportista velado en la casa de Gobierno; el otro fue el quíntuple campeón de la Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, en julio de 1995.

Medios de prensa locales atribuyeron el deceso a un paro cardíaco; informaron que Maradona recibió asistencia médica de urgencia en su casa.

Falleció de causa natural

El fallecimiento de Maradona «no posee más que características naturales» y en su cuerpo «no se advirtió ningún signo de criminalidad» o «violencia»; informó este miércoles el Fiscal General del departamento de San Isidro (provincia de Buenos Aires), John Broyad.

«Lamentablemente con un tremendo dolor podemos confirmar el fallecimiento aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha»; dijo Broyad en rueda de prensa desde la entrada al barrio privado en el que falleció el astro del fútbol.

«No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se va a hacer a los fines de detallar la razón de la muerte. El fallecimiento no posee más que características naturales. No hay signos de violencia. La autopsia va a establecer la razón de la muerte»; añadió.

Igualmente, el fiscal indicó que los miembros «mas calificados» de la policía científica de la zona fueron los que ingresaron al domicilio.

Papa Francisco lo recuerda «con afecto» y oración

Por su parte, el papa Francisco recordó «con afecto» y oración Maradona, informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El pontífice argentino fue informado de la muerte del astro, su compatriota, pensó «con afecto» en las ocasiones en las que se han visto en los últimos años.

«Le recuerda en la oración, como ha hecho en los días anteriores al conocer sus condiciones de salud»; apunta el portavoz en una breve declaración.

El papa, conocido aficionado de fútbol, especialmente del equipo San Lorenzo de Almagro, se reunió varias ocasiones con la estrella argentina.

En septiembre de 2014 Bergoglio lo recibió en su residencia privada del Vaticano, la Casa Santa Marta; para hablar de las iniciativas y proyectos educativos de la fundación pontificia «Scolas Occurrentes».

Además el «Pibe de Oro» participó en dos de los «Partidos de la Paz» de fútbol impulsados por el papa.

La sintonía entre ambos era conocida y nada más conocerse la elección de Francisco en marzo de 2013 como primer papa latinoamericano de la historia, Maradona declaró: «El Dios del fútbol es argentino, y ahora también el papa».

El exfutbolista siempre se definió un «hincha de Francisco» y confió en él hasta en los momentos más difíciles, como cuando tuvo que volver de Emiratos Árabes a Argentina en junio de 2015 para acompañar a su padre, Don Diego, en estado crítico y que falleció días después a los 87 años.«Confío en Dios y en el papa, y pido que recen por mi viejo», afirmó al llegar a su país.

