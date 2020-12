La marca Gämät planea conquistar la Gran Caracas

Warner Bros Pictures, estrenará sus películas previstas para 2021 en cines y en HBO Max.

La pandemia por coronavirus ha hecho que toda la industria del entretenimiento; se replanteé la forma de hacer cine y televisión.

El estreno en HBO Max, será sin costo adicional; para los suscriptores de la plataforma de streaming.

Por lo tanto ‘Wonder Woman 1984’ será la primera pero no la única, y como podemos ver a continuación en el vídeo que ha publicado la compañía; después le seguirán otras más.

Títulos como ‘Dune’, ‘En un barrio de Nueva York’, ‘El escuadrón suicida’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Tom y Jerry’, ‘Godzilla vs. Kong’; serán estrenados de esa forma.

Asimismo, ‘The Many Saints of Newark’, ‘Expediente Warren: Obligado por el demonio’, ‘Malignant’, ‘Those Who Wish Me Dead’, ‘King Richard’; ‘Reminiscence’, ‘Space Jam: Nuevas leyendas’, ‘The Little Things’, ‘Mortal Kombat’… o ‘The Matrix 4’.

Esta decisión o estrategia de momento sólo afecta a Estados Unidos y fuera del país norteamericano dichas películas se estrenarán en cines sin más; como viene siendo habitual.

La compañía ha revelado a su vez que espera que la transición de HBO a HBO Max; se produzca durante la segunda mitad de 2021, en al menos los países europeos.

Aunque no está confirmado, ya se ha comenzado a especular con que el lanzamiento internacional de HBO Max; podría venir acompañado del estreno (en este caso exclusivo de la plataforma) de ‘Zack Snyder’s Justice League’. No obstante de momento, no hay nada oficial al respecto.

