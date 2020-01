María Torrealba presidenta del Concejo Municipal de Bejuma

María Torrealba, asumió el cargo de Presidenta del Concejo Municipal de Bejuma; durante sesión ordinaria celebrada este martes 14 de enero, frente a la sede de la Alcaldía.

En la sesión estuvo el Alcalde Bolivariano, Rafael Morales; quien reconoció el trabajo efectuado por la anterior presidenta de Cámara, Delia Márquez y felicitó a Torrealba; instándola a trabajar unidos por el bienestar de la población. En su discurso inicial, la nueva presidenta pidió a la Divina Pastora en su día, que este año sea de “victoria, de unidad, de compromiso y de lealtad”.

Torrealba declaró al Concejo Municipal en sesión permanente. “Nos vamos a la calle, para hacer gobierno y consolidar cada uno de los proyectos; que se tienen contemplados a nivel nacional. También para apoyar al alcalde en toda su gestión, más ahora en esta guerra económica que está pasando nuestro país. Es por ello que vamos a ser vigilantes de los comercios”.

Por su parte, el Alcalde Morales dijo que se debe ser disciplinado. A propósito, anunció que están haciendo unos cambios en el gabinete ejecutivo, basados en lo que escucha de la gente cuando está en la calle. “Es por eso que debemos hacer un gobierno de calle, escuchar al pueblo y ver cómo se le resuelven sus problemas. El año 2019 fue de guerra económica, sin embargo, estamos dándole respuesta a la gente hasta donde se puede, sobre todo en el problema del agua, como prioridad”.

Con respecto al tema económico, explicó que no puede actuar sin antes recibir los lineamientos del ejecutivo nacional, “el organismo que tiene esa asignación es la Sundde, pero estamos trabajando con el poder popular, pues no es un problema solo de la Alcaldía, sino de todo el pueblo. Tenemos una economía muy inestable con el tema del dólar y debemos ponernos también en los zapatos de los comerciantes. No se trata de quebrar sus negocios, sino revisar y si tienen los precios exagerados sin respaldo de sus respectivas facturas, serán objeto de cierre inmediato y eliminación de su licencia”.

Cabe destacar que durante el año pasado, Torrealba fungió como Directora General de la Alcaldía y en su lugar estuvo su suplente, el concejal Guillermo Hernández, quien solicitó su desincorporación. La única propuesta de cambió en la directiva de la Cámara Municipal estuvo a cargo del concejal Aldemaro Ortega, quien también propuso como vicepresidente al edil Pedro Bordones y como secretaria, la ratificación de Ismelda Rodríguez, lo cual fue aprobado por los demás concejales presentes: Gabriela García, Rafael Pérez, Delia Márquez y José Leal.

ACN/np/Alcaldía de Bejuma

