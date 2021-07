María Vanessa Spizuoco desmiente algunos mitos de la odontología estética

Aunque muchos quisieran aplicarse un diseño que les mejore la sonrisa, hay factores como el miedo, que intervienen a la hora de dar este paso, pues varios son los mitos que se especulan en torno a este tema, es por ello, que esos “cuentos de caminos” serán aclarados en este artículo de interés general, por la odontólogo especializada en estética María Vanessa Spizuoco.

Una de las inquietudes de los pacientes que más resalta, es el hecho de tener que desgastar los dientes al momento de aplicar la nueva sonrisa, hecho que la citada experta en el área niega de manera rotunda. “Eso es un mito, la realidad es que no, hoy en día es posible diseñar una sonrisa sin realizar desgaste”.

Entre varios temas, Spizuoco negó que el blanqueamiento de dientes desgaste el esmalte. “En realidad no, hoy en día existen productos altamente capacitados, que no hacen ningún daño e incluso tienen liberación de flúor”.

María Vanessa también asevera que mantener una sonrisa diseñada no implica ser un esclavo de esta actividad, según sus palabras, sino hay alguna emergencia solo deben asistir a consulta de mantenimiento cada seis meses y así, dichas piezas pueden llegar a durar hasta cinco años, diferente a las de cerámica que tienen vigencia incluso de 30 años, sin olvidar que se debe acudir por lo menos una vez al año, a su respectiva limpieza.

¿Recorte gingival o gingivoplastia?

Otro miedo que atraviesan quienes desean obtener una mejor dentadura es que este tipo de cirugía les ocasione dolor; sangrado e hipersensibilidad, lo que asegura la odontólogo que es “totalmente falso, no hay sangrado porque se realiza con electrobisturí, no duele porque se aplica con anestesia local y al pasarse el efecto de la anestesia, el paciente hace su vida normal, con ciertas indicaciones prescritas como cepillado suave y no ingerir cítricos.

¿Y los cafeadictos?

Hay otra fábula en cuanto a esto, para las personas fanáticas a tomar con constancia café o bebidas oscuras; se les recomienda hacerlo con pitillos o en caso tal, asistir con mayor frecuencia a la consulta de rutina.

“Es cierto que las carillas de resina tienden a pigmentarse, pero para eso deben asistir a mantenimiento cada seis meses, además varía dependiendo del material con que las hagan, si son de cerámica o circonio, esas no se manchan”, sostiene la experta en armonización orofacial por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Uno de los beneficios que brinda tener un diseño de sonrisa, aparte de mejorar la salud bucal, es la seguridad propia; por ello María Vanessa Spizuoco argumenta que su trabajo principalmente va centrado en esa dirección, “hacer sonrisas que generen felicidad y suban la autoestima”.

Es por ello que la experta en odontología, también encabeza un proyecto social que se denomina «Cambiando vidas a través de la sonrisa».

Los interesados en conocer más de la nombrada profesional en odontología y de su trabajo; pueden seguirla a través de las cuentas de Instagram @OdSpizuoco y @EsteticaSpizuoco o consultar al contacto telefónico 0424 418-4246.

