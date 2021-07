Mariana Pajón gana medalla 32 en la historia olímpica colombiana

Compartir





















La ciclista colombiana Mariana Pajón ganó plata en Tokio 2020, que suma a sus dos anteriores doradas olímpicas del BMX, en una muy igualada final con menos de una décima de segundo por detrás de la británica Bethany Shriever.

Pajón terminó la carrera con apenas una rueda de distancia detrás de su rival; que fue por delante durante la mayor parte de los 495 metros de la pista del Parque de Deportes Urbanos de Ariake de Tokio.

La ciclista de Medellín, de 29 años, terminó con una marca de 44,448 segundos, frente a los 44,358 de la ganadora, mientras que el podio lo completó la holandesa Merel Smulders (44,731).

Pajón intensificó su ritmo en persecución de Shriever en el tramo decisivo de la carrera; se quedó a un suspiro de darle alcance justo antes de llegar a la meta.

La colombiana no logró de este modo repetir el oro que había conseguido en Río 2016 y en Londres 2012; después de haber terminado también segunda en la serie clasificatoria disputada este mismo viernes en el Parque de Ariake.

Las series de semifinales femeninas estuvieron marcadas por las caídas; se corrieron sobre pistas aún mojadas después de las fuertes lluvias caídas esta mañana en la capital nipona.

Su compatriota repitió el bronce

Su compatriota, Carlos Alberto Ramírez logró este viernes el bronce en la final del ciclismo BMX; donde el oro fue para el holandés Niek Kimmann.

Ramírez terminó 1,5 segundos por detrás del vencedor en la final; el británico Kye Whyte fue plata.

El ciclista cafetalero repitió así su marca en los Juegos de Río de 2016, donde se llevó otro bronce. Con la presea de Pajón, Colombia acumula 32 en su historía olímpica.



Impresiones

«Han sido cinco años de espera, lidiando con lesiones y altibajos. Esto se siente como si fuera un oro». Mariana Pajón

«Realmente no sé cómo lo he hecho. He pasado por muchas cosas… Estoy súper feliz sólo por estar aquí. Estoy agradecida simplemente por poder caminar». Mariana Pajón

«Me decían que ya no era posible, que ya soy muy vieja, que estoy lesionada… Pero sí se puede, sí se puede volver». Mariana Pajón

«No me dí cuenta de lo cerca que estaba Mariana. Creo que ella y yo tenemos estilos de pedalear similares, pero yo conseguí mantener hasta el final mis piernas y mi cabeza y me pude llevar el premio… Estoy sin palabras». Bethany Shriever

