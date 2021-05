Mariangel Villasmil viajó a EEUU en busca de la corona del Miss Universo

El estreno de «Loki» estaba planificado para el 11 de junio, pero éste jueves Disney+ lo adelantó al 9 del mismo mes; como parte de la nueva serie de Marvel.

Es de recordar, que ésta producción tomará el relevo a “Wandavision” y la reciente “The Falcon and the Winter Soldier”; cada de ellas esperadas con ánsias por sus seguidores más fieles.

Respecto a la decisión, es importante detallar que también se modificará el calendario de la compañía, debido que a partir de ahora; lanzarán un nuevo episodio cada miércoles en lugar de los viernes.

«Se venía haciendo ese día desde el estreno de The Mandalorian, y que luego continuó con el universo de Star Wars y Wandavision», reseñó EFE.

En cuanto a “Loki” protagonizada por Tom Hiddleston y que tendrá su estreno este 9 de junio, cabe mencionar que se retomará el famoso personaje de las historias de Marvel; con una historia que seguirá los eventos de “Avengers: Endgame”, la más taquillera en toda la historia de ese estudio.

Además del estreno de Loki para el 9 de junio, la franquicia de superhéroes anunció el lanzamiento de tres series más para este año; las cuales son “What If…”, “Ms. Marvel” y “Hawkeye”.

Asimismo, Marvel Studios estrenará también “Black Widow” en julio; “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” en septiembre; “Eternals”, con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre y “Spiderman 3”, con Tom Holland y Zendaya, para diciembre.

Respecto a los trabajos cinematográficos para el 2022, informan que para marzo veremos “Doctor Strange in the multiverse of madness”; en mayo “Thor, love and thunder”, con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth, en julio “Black Panther, Wakanda forever” y “The Marvels” para noviembre.

De igual manera, habrá otros estrenos para febrero y abril de 2023.

