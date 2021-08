Mariela Celis presentó detalles de la tercera temporada de En tu Cama o en la Mía

Compartir





















María Cristina Santoro, conocida también como “Coquito” Santoro, se convirtió en una de las voces femeninas del deporte nacional e internacional.

En ese sentido, la criolla se convirtió en la primera mujer en comentar los partidos de las recientes “Copa América” y la “Eurocopa”, en sus transmisiones por el canal IVC Networks Venezuela.

Ante la experiencia, la comunicadora comentó:

«Wow, creo que ha sido lo más increíble de mi carrera. Si bien ya había hecho trabajos desde la cancha, el poder comentar primero un partido de Italia y luego uno de Venezuela ha sido algo inolvidable para mí. Además, que aquí en Venezuela no es nada común recibir este tipo de oportunidades siendo mujer».

A pesar de haberse disfrutado dichos torneos de élite, el nerviosismo siempre estuvo presente en ella, aún así, nada le impidió continuar con su labor, según sus palabras.

Coquito Santoro, la primera periodista en comentar fútbol de élite en Venezuela

Aunque es una mujer que labora en un medio repleto de hombres, Santoro aclaró que en su país consiguió relacionarse muy bien en este ámbito.

Ya que, más allá de un tema de género, ella prefiere destacar por sus conocimientos y profesión.

Contó que gracias a papel que ejerció como comentarista en los mencionados encuentros de fútbol, debutó en la división de su tiempo como profesional.

Y a la par el de ser madre; situación que de acuerdo a ella, no le resultó fácil, ya que, debía permanecer por muchas horas sin ver a su primogénito.

Su paso por IVC

“Coquito” relató cómo llegó a formar parte del canal deportivo en donde presentó “Play Top”, pero actualmente realiza “Cierre Deportivo” junto a Giancarlo Figliulo y Fernando Arreaza.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 10:00 p. m.

«Por la llamada de Ruben da Silva, cuando supo que había vuelto a Venezuela me llamó para que formara parte de un nuevo proyecto que al final quedó un poco en stand by pero cuando se abrió una puerta en IVC no dudó en llamarme y yo no dudé en aceptar», detalló la periodista que desde hace 17 años ejerce en esta fuente.

En su trayectoria también pasó a ser parte de Meridiano TV, icónica planta televisiva en la nación caribeña.

Más allá de los proyectos nacionales, Santoro tuvo la oportunidad de trabajar en un canal internacional llamado beIN SPORTS.

En cuanto a sus labores actuales, María disfruta de estar en IVC y en ByM Sport.

Sin embargo, no descartó volver a un medio internacional en la pantalla chica.

Vale acotar, que Coquito Santoro no se enfocó en especializarse en una sola disciplina, pues posee conocimientos tanto en el fútbol, como en el béisbol y MotoGP.

Para conocer más de María Cristina Santoro, síguela en Instagram como @coquitosantoro

Nota de prensa

Brasil vence a España y gana oro en Tokio 2020

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN