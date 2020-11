Cantante Marielen lanzó el video de su sencillo Mírame

Quien inició su carrera con tan solo 14 años de edad, al lanzar su primer tema con video lyric incluido; Marielen, llega esta vez con “Mírame”.

Una canción de género reggaeton romántico, con la que busca demostrar lo mucho que ha crecido artísticamente.

“Mírame” contó con la producción y masterización de Franco Bellomo. La composición de la letra estuvo a cargo de Adolflow y la propia Marielen.

La grabación de “Mírame” se hizo en Casa Kreativa durante 3 días y posteriormente se insertaron algunos feelings para darle un toque especial.

“Esta canción es un avance para mí, lo veo como una evolución en mi carrera musical, ya que es algo un poco más atrevido de lo que he venido haciendo”, dijo Marielen.

La historia se trata de una chica que sale de fiesta y baila, pero que no se equivoquen, por lo que Marielen les dice: “Mírame, pero no me toques”.

Asimismo, contó: “algo súper cool de la grabación del vídeo fue que pude incluir a algunos de mis amigos como extras para las tomas de la fiesta».

El tema y el vídeo ya se encuentran disponibles en las distintas plataformas digitales.

En estos momentos Marielen comparte su tiempo entre estudiar Comunicación Social (UCAB) y su pasión artística contando con @isramusica como su coach vocal.

Mantente informado y sigue los pasos de Marielen a través de su Instagram @marielen.oficial

No dejes de leer

Bad Bunny & Yandel interpretan canciones del venezolano Marval

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN