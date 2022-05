Compartir

Marielva Hernández en su mejor momento profesional. La destacada reportera del tiempo en República Dominicana; experta y reconocida por anticipar y comunicar los tiempos climáticos en un distinguido canal de televisión; le ha permitido generar contribuciones sobresalientes a la comunidad latina.

Hernandez es egresada de la Penn State University y Borough of Manhattan Community College en 2018 donde recibió su título de metereología y comunicación, respectivamente.

“Mi compromiso por informar y educar a la comunidad latina a través de nuestros medios de comunicación es muy grande”; dijo Marielva Hernández.

Es la única mujer en presentar la información meteorológica en la televisión dominicana; que ha ganado una grandiosa credibilidad en el público latinoamericano, por su desempeño y experiencia.

Marielva Hernández en su mejor momento

“Dos carreras magníficas que he podido enlazar para hoy ser fuente de inspiración para futuras mujeres que quieran abrirse camino en el área de las ciencias. Mi profesión tiene un gran propósito; la fuerza y determinación que hoy en día me caracterizan me han permitido demostrar de manera responsable a mi público, que podemos juntos salvaguardar nuestra seguridad ante los cambios de la naturaleza”; agregó.

Actualmente reside en el país norteamericano y donde ha conseguido crear una carrera profesional realmente exitosa; desde sus inicios como presentadora en el programa “De aquí pa ya, con el Pachá” hasta ahora,como reportera del tiempo en Telenoticias, Canal 11 en la República Dominicana.

Fue por varios años corresponsal para el programa Pégate y Gana con el Pachá y para Bebeto TV, de República Dominicana y USA; hizo parte de la prestigiosa cadena de comunicación La Mega SBS la radio, medio estadounidense orientado al público latino: También, trabajó para La rumba 95.3 FM en New York y así sigue esta mujer talentosa cosechando frutos.

“Aún no dejo de estudiar, sigo preparándome para poder compartir todas las experiencias aprehendidas en el camino. La disciplina ha sido una de mis más grandes herramientas y reto para recibir tantos honores y satisfacciones en mi profesión”; concluyó.







