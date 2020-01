Barcos de guerra norteamericanos ingresaron en aguas venezolanas

En horas de la noche de este martes, las redes sociales se vieron saturadas con la información de barcos de la Marina de EE.UU. navegando muy cerca de las costas de La Guaira, siendo perseguidos por un guardacostas venezolano.

De acuerdo a informaciones emanadas de los portales especializados de rastreo marítimo @ConflictsW y @air_intel, el barco de combate litoral (LCS, por sus siglas) USS Detroit LCS-7 habría ingresado a aguas territoriales de Venezuela procedente desde Curazao.

De acuerdo a información publicada por el Comando Sur de la Marina de EE.UU., el buque forma de un grupo de batalla mas ámplio, donde también se cuentan otros buques de guerra, como el destructor USS Gridley DDG-101; y el barco logístico inglés RFA Mounts Bay L-3008, en una misión para la prevención de tráfico de estupefacientes en aguas del caribe.

De acuerdo al portal @ConflictsW (CNW), el barco de guerra norteamericano, habría ingresado en aguas territoriales venezolanas al final de la tarde de este martes; navegando directo hacia La Guaira a una velocidad mayor de 14 nudos.

Incidente en aguas territoriales venezolanas

En un tuit publicado por CNW se destaca el momento de máxima tensión durante el incidente: «A las 5:30 p.m. hora local; el USS Detroit llega a las costas venezolanas y se acerca a tan solo 26.5 millas náuticas».

At 5:30pm local time USS Detroit reaches the coast off Caracas and moves closer to the coast reaching just 26.5 nautical miles from the coast pic.twitter.com/9PARoriXuo — CNW (@ConflictsW) January 22, 2020

Posteriormente, el portal de seguimiento marítimo agregó nueva información respecto al incidente: «A las 6:10 pm hora local, la Armada venezolana lanzó el barco de la guardia costera (PG-412) Serreta desde La Guaira; para interceptar el USS Detroit. El USS Detroit navegó a lo largo de la costa de Venezuela durante 7 horas sin ser interceptado».

At 6:10pm local time the Venezuelan Navy launched the Venezuelan coast guard vessel the Serreta from La Guaira to intercept the USS Detroit. The USS Detroit sailed along Venezuela’s coast for 7 hours without being intercepted. pic.twitter.com/5QHQPeKfWu — CNW (@ConflictsW) January 22, 2020

Finalmente, el portal CNW informó la culminación del incidente marítimo internacional: «A las 9:30 p.m., hora local, el USS Detroit gira hacia el norte de Venezuela; y el barco de la guardia costera venezolana Serreta se da vuelta y regresa a La Guaira».

At 9:30pm local time the USS Detroit turns north away from Venezuela and the Serreta Venezuelan coast guard ship turns around and heads back to La Guaira pic.twitter.com/NiUzutcMvg — CNW (@ConflictsW) January 22, 2020

Confirmación del incidente por Associated Press

A la hora de cierre de esta nota informativa, el reportero de Associated Press para Latinoamérica, Joshua Goodman, informó la confirmación de parte del Comando Sur Norteamericano; acerca del incidente con el buque de guerra de la Marina de EE.UU. (USS Detroit), en aguas territoriales venezolanas.

Según Goodman: «Esta no es la primera incursión hacia la costa venezolana por parte de los cascos grises estadounidenses. @Southcom; dice @AP que Estados Unidos hará valer los derechos de navegación al volar; navegar y operar donde lo permita el derecho internacional. Sin embargo, uno de los problemas es que los EE.UU. y Venezuela definen las fronteras marítimas de una manera diferente».

This isn’t the first foray toward the Venezuelan coast by US Grey Hulls. @Southcom tells @AP that the US will assert navigational rights by flying, sailing and operating wherever international law allows. One wrinkle though is US and Venezuela define maritime borders differently https://t.co/ueOGbKE25q — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) January 22, 2020

Con información de: ACN|AP|CNW|Redes

