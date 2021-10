Mario Silva dio positivo a la covid-19 y se encuentra aislado

Compartir





















El conductor del programa de VTV La Hojilla, Mario Silva anunció este sábado que dio positivo al COVID-19 y que se encuentra en tratamiento pero aislado.

Fue a través de su cuenta en Twitter el presentador informó que se encuentra «aislado bajo tratamiento y confiado en nuestro sistema de salud». Sin embargo, no detalló si se encuentra en su vivienda o en algún centro asistencial.

Al tiempo, precisó que La Hojilla se mantendrá fuera del aire «por ahora», debido a que Silva no podrá descuidarse ni salir de donde está; para evitar contagiar a otros y mejorar su estado de salud.

Vale recordar, que ahora él se suma a una larga lista de funcionarios chavistas que han dado positivo al virus. De hecho, el caso más recordado es el de Dario Vivas, quien falleció víctima de la pandemia.

Otro de los casos, es el del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien informó el pasado 24 de septiembre; que dio positivo al COVID-19 por cuarta vez.

«Todavía no me puedo reponer de este pu… COVID-19 que me volvió a dar; pero pronto estaré con ustedes. Esta es la cuarta vez que me da, pero volveré, ya verán»; indicó Lacava en su Instagram.

En cuanto a que Mario Silva dio positivo a la covid-19, el carabobeño expresó que se tienen que cuidar un «poquito más en medio de la gente. Yo tengo dos motores en mi vida: uno son mi esposa y mis cuatro hijos; y el otro es este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con él, por eso es que será tarea difícil no poder abrazarlos».

Con información: ACN/Caraota Digital/Redes/Foto: Cortesía

