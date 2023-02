Marisa Caicedo, la terapeuta que cosecha el éxito de su libro “Procesos milagrosos”

Compartir

La terapeuta Marisa Caicedo cosecha el fruto de su libro “Procesos milagrosos”, pues desde que lo lanzó al mercado en febrero de 2022 ha tenido gran receptividad.

Aseguró que ha experimentado, a través de testimonios, cambios positivos en las relaciones de pareja que siguieron sus consejos. “He recibido muchos mensajes sobre todo de mujeres haciéndome saber que el libro las ha ayudado a seguir luchando por su matrimonio a otras confiando en que es posible tener un matrimonio reconstruido de las cenizas y testimonios sobre cómo han logrado sanar sus heridas emocionales y así muchos más”, contó.

María Isabel Monroy, autora del libro, es conocida en redes sociales como Marisa Caicedo

Fiel a su fe en Dios, la nacida en Ecuador asegura que todo el contenido plasmado en su libro restaura matrimonios, ya que todo el éxito se lo adjudica a Dios por “ser quien obra” en las relaciones sentimentales llenas de heridas.

Pero más allá de aconsejar, Caicedo sintió la necesidad de plasmar sus memorias y vivencias “para poder llegar a mujeres que puedan estar a tiempo de cambiar para bien su vida, sus familias y matrimonios”.

“También muchas de mis pacientes y seguidoras de Instagram deseaban conocer mi Testimonio de vida y del Proceso Milagroso de Dios en mi vida».

«También cuento cómo Dios restauró mi matrimonio de las cenizas por eso decidimos escribirlo”, comentó la conocida terapeuta.

Ella se convirtió también es una persona muy influente en las redes sociales y también cuenta con su propia página web.

Asimismo, la terapeuta cristiana, Marisa Caicedo, dio detalles del contenido de su libro

“Es la historia de la vida real de una mujer que levanta la voz sobre los desiertos que podemos atravesar las mujeres tanto en la infancia como en la adultez”.

“Los temas que se abordan son el bullying, el rechazo, abandono, mi perspectiva desde niña sobre estos temas que he vivido. También es una guía para toda mujer desde su niñez hasta su edad adulta y matrimonio”, agregó.

“Pude plasmar junto a mi esposo quien es coautor del libro cómo fue nuestra restauración matrimonial y es definitivamente un Proceso Milagroso”, añadió.

El libro se encuentra disponible en Amazon de forma digital y física. Además, lo pueden hallar en el área de librería del Supermercado Ribasmith en Panamá.

Cabe destacar que la portada de la obra escrita la ilustró el reconocido muralista venezolano Leonardo Rodríguez “Porroncio”, mientras que el prólogo estuvo a cargo de Marcella Fattore, pastora en Miami de la iglesia Casa Church.

Marisa Caicedo y su pasión por aconsejar de la mano de Dios

“Me apasiona mi profesión llevo siete años trabajando con las mujeres de la mano; ya que mis sesiones son online esto me permite atender a mujeres de otros países”, contó la reconocida terapeuta graduada en Jacksonville en Florida en Universidad Logos, en donde también obtuvo un coaching de estrés, manejo de crisis y ansiedad.

Además de dar consejos como profesional en el área, Caicedo tiene como prioridad instruir como una persona que cree fielmente en Dios.

“Es el complemento perfecto partiendo que primero es Dios siempre, entendiendo que Dios nos formó como personas completas y que el matrimonio es para complementarse no para aferrarse o crear una dependencia emocional”.

¿Cuál es su mayor satisfacción en su papel como terapeuta familiar y matrimonial?

“Poder ser un apoyo para las mujeres que sufren y no saben cómo superar diferentes crisis. Escuchar después de un tiempo que las mujeres después de las terapias y de todo lo que he podido compartir con ellas, han podido restaurar su matrimonio como Dios quería, para mí ese es el mayor gozo y satisfacción que puedo sentir. Hay más gusto en dar que en recibir”.

Finalmente, Marisa Caicedo resume de la siguiente manera su testimonio sobre cómo su matrimonio surgió de las cenizas y resultó restablecido.

“Dios me rescató, me sacó del infierno en que vivía. No necesitaba ver a Satanás para saber que él era el autor de lo que estaba atravesando, además yo le había abierto puertas al enemigo».

«Les confieso que mi esposo hasta el día de hoy es mi motor, mi gasolina, mi inspiración y el compañero que cuidó de mí en mi obscuridad”.

