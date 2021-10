Marjorie de Sousa respondió a las críticas de Alicia Machado

Compartir





















La actriz venezolana Marjorie de Sousa respondió a las críticas por parte de la exMiss Universo Alicia Machado.

De Sousa expresó sin miedo alguno “le deseó una paz en su corazón debido a que parecía estar “inconforme en su vida”.

El pasado 12 de octubre, Alicia arremetió en contra de su compatriota al criticarla debido a la actual situación en donde no permite que su expareja, Julián Gil; vea a su hijo Matías a menos que ella autorice esas visitas, las cuales suelen ser un tanto restringidas.

A través del reality show ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado no se quiso quedar callada ante la situación por la que el actor argentino Julián Gil; asegurando que era derecho del niño (Matías) poder ver a su padre y que ella no tenía ni debía de tiene ningún derecho de hacer ese tipo de cosas.

Marjorie de Sousa respondió a Alicia Machado

“No le quites el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él (…) Y el cuento que yo me sé; porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata, y yo lo que he visto”, citó el portal Infobae al rescatar las palabras de Alicia Machado.

La exMiss Universo aseguró que lo que estaba haciendo Marjorie de Sousa con su hijo y Julián Gil era una completa bajeza; asegurando que ella ha ganado esas batallas legales debido a que “se consiguió un tipo con dinero y poder”, quien le ha estado ayudando con los gastos de su defensa.

“Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”; comentó Alicia Machado durante su plática con su compañera Cristina Eustace.

A través de un video publicado por el programa Suelta La Sopa, el programa pudo entrevistar a Marjorie durante una ceremonia dedicado al cáncer de mama en donde fue madrina por la causa en Miami; en donde dicho sea de paso también la conmemoraron entregándole las llaves del condado de esta misma ciudad de Estados Unidos.

“Que Dios la bendiga (a Alicia Machado) necesita muchas bendiciones, porque cuando eres una persona inconforme; cuando eres una persona con resentimiento en tu corazón es sencillamente porque no está feliz, entonces que Dios la bendiga y le abra todas las puertas que necesita para que ella y su familia estén bien”, finalizó contundente Marjorie de Sousa.

