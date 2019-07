Marvel revela el plan masivo de cine y televisión de su fase 4

La fase cuatro de Marvel Studios de su universo cinematográfico Marvel incluirá 10 películas y series de Disney+ que serán lanzadas a partir del año que viene.

El presidente Kevin Feige, apareció en San Diego Comic-Con para la presentación de 90 minutos de Marvel en el salón de conferencia, donde dio una actualización bastante extensa sobre la Fase 4.

El proyecto de la fase 4, que Marvel dio a conocer incluye las siguientes producciones: Viuda Negra (1 de mayo de 2020), Falcon y el Soldado de invierno (otoño de 2020), Los Eternos (6 de noviembre de 2020), Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos (12 de febrero de 2021).

Proyectos para el 2021

Así mismo, se describieron otros proyectos para el 2021: “Wanda Vision” (primavera de 2021), Doctor Strange y el Multiverso de la locura (7 de mayo de 2021), Loki (Primavera de 2021), “What If…?” (Verano 2021), “Hawkeye” (Otoño de 2021) y Thor: Amor y Trueno (5 de noviembre de 2021).

Feige, hizo un anuncio sorpresa al final diciendo que no tuvo tiempo de hablar acerca de los Cuatro Fantásticos y los X-Men, pero afirmó que existe un proyecto adicional que será Blade, el cual contará con la participación de Mahershala Ali.

Siguiente fase del UCM

La siguiente fase del Universo Cinemático de Marvel (UCM), incluye una mezcla de secuelas, como la del Doctor Strange (el Multiverso de la locura), dirigida por Scott Derrickson, que se describe como la primera película de terror del UCM, Thor: Amor y Trueno, la cuarta película de la franquicia, que será dirigida por Taika Waititi.

También hay al menos una precuela: Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson en el papel titular, un proyecto por el que se ha estado luchando durante años. Sus coprotagonistas serán: Rachel Weisz, Florence Pugh y David Harbour.

Otros proyectos de la franquicia

Otros proyectos cinematográficos presentarán varios héroes nuevos: «Los Eternos» y «Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos».

Al igual que los Guardianes de la Galaxia, ni Shang-Chi ni Los Eternos son nombres muy conocidos, pero parece que Marvel Studios espera que tengan un gran atractivo entre el público general.

Los Eternos se centran en un grupo de seres que usan sus habilidades avanzadas para proteger a los humanos en el futuro.

La serie de cómics, creada por el legendario autor Jack Kirby fue «una de las muchas cosas sobre las que estamos comenzando a tener discusiones creativas», dijo Feige.

También confirmó que la película será protagonizada por Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek y Angelina Jolie el los roles de Los Eternos.

Marvel y Disney+

Pero el Universo Cinemático de Marvel ya no es solo películas: el próximo servicio de transmisión de Disney (Disney+), incluirá varios proyectos en curso, como Falcon y el Soldado de Invierno, Wanda Vision, Loki, Hawkeye y What If …?.

El proyecto de la fase 4 responde a la pregunta inmediata sobre lo que viene después de la franquicia que culminó con “Avengers: Endgame” and “Spider-man: Far From Home”. Evidentemente, Marvel Comics continuará con sus sagas de superheroes después de los Avengers.

Con información de: ACN|TheVerge.com|Redes

No dejes de leer: Thor 4 confirmada: Chris Hemsworth vuelve y dirigirá Taika Waititi