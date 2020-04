Más de 100 sacerdotes han muerto en Italia a causa del coronavirus

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo este jueves en una entrevista que dió a la cadena Fox News, que la reputación de China sufrió un daño irreparable en todo el mundo, debido al mal manejo de la pandemia del Covid-19.

Marco Rubio, emitió estas declaraciones ante un informe presentado por la cadena Fox News,en el que se indica que varios funcionarios estadounidenses están cada vez más seguros de que el Covid-19 muy probablemente escapó de un laboratorio nivel 4 en Wuhan, donde se estaba estudiando.

«Sería una revelación dramática y devastadora si, de hecho el informe resulta ser cierto. Y ese sería el caso por dos razones. Primero, una cosa es que alguien se infectó en el laboratorio e infectó a otras personas. También es preocupante ya que los mismos estándares de seguridad del laboratorio no apropiados», expresó Marco Rubio.

«Pero por otro lado, que un gobierno se enterara de algo tran grave, y tratase activamente de ocultarlo como lo han hecho (…) Ya sabes, desde el comienzo de esta crisis, los chinos han sido menos que transparentes al respecto».

Rubio pasó a llamar a la pandemia un «escándalo global (…) una de las cosas más escandalosas que ha sucedido en la historia moderna del mundo,en caso de que ese informe resulte ser cierto», agregando que los orígenes del virus no quedarían impunes en una democracia como los Estados Unidos, afirmó Rubio.

Cuando se le preguntó sobre posibles sanciones para Beijing, Rubio declaró sin rodeos que “La reputación mundial de China ya ha sido gravemente dañada».

«Hay muchos países que saben exactamente cómo China manejó mal esto, independientemente de si salió de ese laboratorio o no», agregó Rubio.

«No están hablando de eso porque sus economías no son lo suficientemente grandes como para enfrentarse directamente a China. Pero el daño que China ha sufrido en su percepción en todo el mundo es irreparable en muchos aspectos», finalizó el Senador Marco Rubio.

The damage to the international reputation of #China’s Communist Party is irreparable pic.twitter.com/3f9zJmWNYV

— Marco Rubio (@marcorubio) April 17, 2020