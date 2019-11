Más de 20 años de narcotráfico acreditaron al Pollo Carvajal

El Pollo, ex general Hugo Armando Carvajal; es prófugo de España y USA, después de ser acreditado por la justicia española y norteamericana de su dedicación al narcotráfico por más de veinte (20) años.

Según documentos desvelados este lunes por el Tribunal Español; la Audiencia Nacional de ese país accedió a entregar a EE.UU.; al ex general venezolano, Hugo Armando Carvajal, al considerar acreditada su dedicación al narcotráfico durante 20 años.

La sentencia de la Audiencia Nacional de España

Según divulgó este lunes la Audiencia Nacional; Carvajal habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años; así como a la venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC; a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína. Esos fueron los argumentos para explicar su apoyo a la extradición a EE.UU.

El pleno de la Sala Penal de este tribunal dio luz verde el pasado 8 de noviembre a la extradición. Pero no pudo cumplirse porque Carvajal desapareció de su residencia en España. Aprovechó que estaba en libertad después de que en septiembre una decisión inicial rechazó su entrega a las autoridades de Washington.

Carvajal, de 59 años, fue jefe de la contrainteligencia militar de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y aseguró en la vista de extradición que la solicitud estadounidense tenía una motivación política porque las autoridades de ese país querían obtener de él información sobre el Gobierno venezolano.

