Más bancarrotas que muertes provoca el coronavirus

El coronavirus llevará a la bancarrota a más personas de las que mata; y así lo advierte Omar Hassan, quien fue el jefe de la inversión interna del Medio Oriente; durante el mandato de Boris Johnson como alcalde de Londres. Y esta es la verdadera emergencia global.

El peligro económico del coronavirus es exponencialmente mayor; que sus riesgos para la salud del público. Si el virus afecta directamente su vida, lo más probable es que deje de ir a trabajar; obligue a su empleador a despedirlo o quebrar su negocio; explica el inversionista en una columna de The Independent.

Ahora es un problema de todos

El problema de China es el problema de todos. En vista que el virus nació en China, país responsable de un tercio de la fabricación manufacturera mundial; y el mayor exportador del mundo. El cierre de fábricas en China ha llevado a un mínimo histórico en el Índice de Gestores de Compras (en el Reino Unido); que mide la producción. Como consescuencia, las pequeñas y medianas empresas; son las que más están luchando a medida que las cadenas de suministro se agotan; dejándolas sin productos o materiales esenciales para la producción.

Hassan señala como positivo que Donald Trump haya propuesto recortes de impuestos; para enfrentar la crisis que desata el coronavirus. No obstante, resalta que en pleno año electoral; sus rivales usarán su manejo de la situación en su contra para lograr ventaja electoral. Se acentúan los temores sobre el coronavirus, y así es que Wall Street continúa respondiendo con pánico; advierte el economista argentino Gustavo Ber.

El pánico que se vive llevó a Wall Street a su punto más bajo desde el lunes negro de 1987, cuando colapsó en más del 22 %. La caída de esta semana fue del 20 %, dado el efecto del brote del coronavirus sobre los mercados del mundo y la guerra por el precio del petróleo, que bajó más del 25 %. Cerró 10 % por debajo (2 352,60 puntos) el índice Dow Jones, mientras el S&P 500 se desplomó un 9,51 % (2 480,64 puntos) y el Nasdaq retrocedió un 9,43 % a 7 201,80 puntos.

Paralisis de la economía puede ser brutal

El coronavirus paraliza las economías y ese parálisis puede ser brutal, anunció Juan Ramón Rallo, director del máster en economía de la UFM-OMMA, en un video explicativo. Desde España, donde el coronavirus ha infectado al presidente de Vox, a parlamentarios y ministros, el economista señala que el impacto de la pandemia está hundiendo los mercados mundiales entre un 25 % y 30 %.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía mundial podría crecer a su ritmo más lento desde 2009 (año posterior a la crisis inmobiliaria del 2008) este año debido al brote de coronavirus. El grupo de expertos ha pronosticado un crecimiento de solo 2,4 % en 2020, por debajo del 2,9 % en noviembre. Pero, si el brote es más duradero e intenso podría reducir el crecimiento a la mitad, 1,5 % en el 2020, ya que las fábricas suspenden su actividad y los trabajadores se quedan en casa para tratar de contener el virus.

En Italia, por ejemplo, el país europeo con la mayor cantidad de muertos, se espera una caída de 37 mil millones de dólares en la Cámara Italiana de Comercio. El impacto del coronavirus en sectores como la aviación, el turismo o la logística lastrará el conjunto de la economía global. Las pérdidas podrían rondar el billón de dólares.

Pese al impacto en la economía mundial, dada la rapidez con la que se propaga un virus que ha infectado a más de 134 560 personas y ha matado a alrededor de 5 mil, todavía hay mandatarios como Andrés Manuel López Obrador que subestiman el peligro del coronavirus. A pesar que una de las principales advertencias para evitar el contagio es evitar el contacto físico, AMLO anunció: hay que abrazarse, no pasa nada. Y anunció que no solo no cerrará fronteras, sino que tampoco aplicará restricciones de vuelos de ningún tipo.

ACN/Panampost/Mamela Fiallo Flor/Amigos Y La Zona <[email protected]>

