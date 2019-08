«Más circo que pan» por Luis Beltrán Lara

En tiempos de la civilización romana existió un poeta llamado Decimus Junius Juvenalis o simplemente Juvenal, su biografía un poco confusa y contradictoria, se deduce según algunos autores de su propia obra, sin embargo permite establecer que data de finales del siglo I y principios del siglo II, algunos aseguran que era hijo de un esclavo que había sido liberado (Liberto), escribió un conjunto de dieciséis poemas satíricos conocidos como Las Sátiras de Juvenal, en una de ellas, La Sátira X plasmó una de sus expresiones más divulgadas panem et circenses o pan y circo “…desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política, y si

antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo; ahora deja hacer y sólo desea con avidez dos cosas pan y juegos de circo…”. con ella pretendía denunciar el comportamiento impúdico, desvergonzado del emperador del momento que pretendía comprar los favores del pueblo ofreciendo tal vez, un poco de trigo y espectáculos en el circo para el entretenimiento y así alejarlos de los verdaderos problemas que atravesaban para la época.

Hoy como ayer algunos pretenden seguir esta forma de actuar, brindando a los ciudadanos de este noble pueblo de Guacara más Circo que Pan, en medio de la más triste y deplorable crisis humanitaria se llevan a cabo las tradicionales Ferias de San Agustín 2019, es posible que algunos me critiquen por escribir estas líneas, estoy seguro que para el guacareño de a pie, un momento de esparcimiento no le cae nada mal; sin embargo es propicia la ocasión para reflexionar sobre la realidad palmaria que hoy nos golpea con fuerza demoledora a todos.

Caminado por las calles destrozadas llenas de huecos, con fachadas en ruinas en nuestra actual Guacara, podemos observar personas deambulando en búsqueda de un bocado que cada día se hace más difícil conseguir, colas interminables en los bancos, nuestros ancianos maltratados tratan de cobrar una pensión miserable para poder tener efectivo con el cual buscar precios más económicos en establecimientos comerciales de venta de alimentos, que por cierto ahora abundan sustituyendo comercios que en otrora eran prósperos negocios de otro tipo de mercancías.

La crítica situación de los servicios públicos acentúa las carencias y necesidades de los pobladores de Guacara, el gas, el agua, la energía eléctrica, el internet, el transporte público, la falta de dotación constante de medicamentos y equipos necesarios en las instituciones que prestan el servicio de salud, conforman el cúmulo de calamidades que nos toca vivir sin discriminar condición social, edad, sexo, religión o postura política, todos somos afectados por esta realidad.

Es por ello que el norte no puede perderse, homenajear al patrono SAN AGUSTÍN debería consistir en seguir sus enseñanzas y actuar de acuerdo a ellas, no es nada incoherente hacer lo posible por solventar los diversos y comunes problemas que agobian a los habitantes de este municipio al oriente del estado Carabobo, antes de pensar en festejos y derroches, hay quienes en cada rincón de nuestra Guacara desasistida, mientras estoy escribiendo estas líneas, no han podido llevar alimento a su hogar o cubrir necesidades básicas que le permitan tener un mínimo de calidad de vida.

Lo que hace oportuno traer a colación una de sus lecciones: “Acuérdate del necesitado, pues también tú lo eres; acuérdate del pobre, pues también tú lo eres; por mucho que nades en riquezas, estás vestido con trapos de carne” San Agustín.

Abg. Luis Beltrán Lara Catillo

Coordinador General de Encuentro Ciudadano Guacara