Narcotraficantes masacraron a cinco policías en México

Al expresidente boliviano Evo Morales lo grabaron cuando planificaba desde México disturbios y saqueos en diversas carreteras de su país.

Por ello se inició una averiguación penal contra Morales. El ministro interino Arturo Murillo compartido un vídeo donde Evo Morales instruye a un líder campesino.

El exmandatario huyó a México tras el fallido fraude electoral. Al parecer desde allí orquesta los saqueos y acciones vandálicas para desestabilizar el gobierno interino. Como consecuencia de los disturbios varias personas fallecieron.

El el video se escucha a Morales mientras gira instrucciones para gravar el suministro de combustible y comida. La crisis que se genere y la crispación social no le importa en lo absoluto.

En la conversación, el exdignatario habla por teléfono con el dirigenet campesino identificado como Faustino Yucra Yarwui. “Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad», «combate, combate y combate, hermano», «ahora que me expulsan de Bolivia, hay bloqueo hasta ganar hermano. No me importa nada, o si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan”.

Las autoridades bolivianas investigan los nexos de Morales con el narcotráfico y el régimen chavista. El ministro interino Arturo Murillo dijo que exploran la posibilidad de acudir a los tribunales de La Haya para denunciar a Evo Morales.

El Gobierno de México no se ha pronunciado respecto a las acciones de Morales que planifica saqueos y otros delitos. Consideran graves que el propio expresidente planifique acciones contra sus paisanos y atente contra los alimentos. Ello revela la calaña y la calidad de persona que es, indicó Murillo.

Disturbios y saqueos

En las próximas horas Bolivia podría acusar a Evo Morales por crímenes de Lesa humanidad y terrorismo. Acusan a los colectivos y a los delincuentes que trabajan para el expresidente boliviano.

E actual Gobierno de Jeanine Áñez ya ha manifestado que realizará una denuncia en las próximas horas ante instancias internacionales contra el ex mandatario. “Fue hace tres días esta llamad. Las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar. Ttengo que proteger mis fuentes”, indicó el ministro del Gobierno interino presidido por Áñez.

Aunque, según el diario «El Deber», la grabación estaba en la memoria de un teléfono móvil requisado durante un operativo policial en Cochabamba, la zona de mayor influencia de Morales.

