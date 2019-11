Repiten masacre en el Cauca, Colombia, en menos de tres días; y esta vez dejan más de cinco muertos de indígenas asesinados en Tacueyó, Cauca

Asesinan a 5 indígenas en el Cauca

El ataúd de una de las víctimas de la primera de dos masacres en el Cauca; el 31 de octubre de 2019 (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Cinco personas fueron asesinadas este jueves en el departamento colombiano del Cauca; en el suroccidente del país, así lo confirmó en su cuenta de Twitter; el ministro de la Defensa colombiano, Guillermo Botero.

Masacre del Cauca repiten en menos de 3 dias

“Rechazamos el vil asesinato de 5 personas en Corinto, Cauca”; aseguró el ministro, quien además agregó que miembros del Ejército colombiano se están dirigiendo a la zona; para adelantar “actos prioritarios”.

Según las autoridades, se trata de dos hechos distintos; en uno, cuatro personas realizaban labores de topografía y habrían sido asesinadas en la vereda Santa Helena. El otro cadáver fue encontrado en el corregimiento de Huasanó.

Otra masacre en el mismo departamento

Los hechos se presentan a menos de tres días de otra masacre en el mismo departamento; que dejó cinco indígenas muertos y seis heridos.

La investigación está en proceso; las autoridades no han confirmado las identidades de las personas masacradas.

El presidente Duque ordenó el traslado al Cauca del ministro de Defensa; y del comandante de las Fuerzas Militares. “La idea es poder mirar estos nuevos hechos, también, con la Fiscalía; tomar unas decisiones adicionales; sobre todo mientras tenemos a toda la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 activa.

Mirar claramente qué hay detrás de estos nuevos hechos”; dijo el mandatario la noche del jueves en el programa de radio Voces RCN, según registró la Presidencia.

