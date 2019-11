Cinco personas murieron tras ser tiroteadas con un arma de fuego la noche del pasado viernes en Ikabarú, comunidad indígena de la Gran Sabana, el estado Bolivar de Venezuela. Los líderes Indígenas atribuyen la masacre de Ikabarú a funcionarios del Sebin y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim)

Indígenas atribuyen masacre de Ikabarú al Sebin y DGCIM

Indígenas atribuyeron a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Sebin y Dgcim; de la masacre perpetrada la noche de este 22 de noviembre; en el sector Ikabarú de la Gran Sabana; asegurando que dichos funcionarios actuaron tras la figura de la banda del Sindicato; para tomar el control de esta importante zona minera.

«El gobierno hace creer que hay bandas criminales que quieren tomar control de la zona; pero son ellos mismos los que introducen personas y echan la culpa; en este caso están culpando al sindicado del ciego; pero es el propio equipo de Óscar Maita y Justo Noguera (gobernador de Bolívar) quienes están detrás de esta matanza»; declaró el líder pemón Ricardo Delgado.

Masacre de indígenas en la Gran Sabana

La comunidad indígena atribuye a los funcionarios; un modus operandi que consiste en «difundir un falso positivo sobre bandas criminales; que quieren apoderarse del oro y por eso realizan estas matanzas, crean la masacre; declaran ante la opinión pública que están resolviendo, aterrorizan a la gente y toman el control»; explicó el vocero quien se encuentra exiliado en Brasil; tras ser amenazado desde febrero por encabezar la resistencia de indígenas; ante el ingreso de colectivos que ocasionaron una masacre que dejó ocho muertos y 50 heridos.

Según información de los familiares de las víctimas; y otros mineros que resultaron ilesos; un grupo de al menos 60 hombres irrumpió con armas largas a esta comunidad y comenzó a disparar.

Entre los fallecidos se encuentra el sargento Antonio Perera; un indígena pemón de apellido Váquiro y una niña de ocho años.

Los 5 muertos de la Gran Sabana

Cinco personas murieron tras ser tiroteadas con un arma de fuego la noche del pasado viernes en Ikabarú, comunidad indígena de la Gran Sabana (Bol), según reportes extraoficiales.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó que conversó con residentes de Ikabarú quienes le confirmaron que una persona a bordo de una moto disparó contra personas reunidas en un negocio.

Las víctimas son cuatro civiles y un militar. Uno de los muertos es Luis Alfredo Fernández Gómez (32).

ACN/diarios/El Pitazo/PL/UN

No deje de leer: Muere El Feo de Morón en enfrentamiento con la Policía de Carabobo(Opens in a new browser tab)