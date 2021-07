Evita la caída del cabello con una mascarilla de guayaba

Compartir





















Actualmente los tratamientos caseros y naturales son los favoritos de miles de mujeres en el mundo, ya que ofrece múltiples beneficios.

Si eres de las personas que se les suele caer el cabello, este remedio casero te ayudará a evitar por completo la caída del pelo. Se trata de una mascarilla de guayaba, pues esta fruta tiene un alto contenido de vitaminas que refuerzan el folículo piloso y promueve la circulación y la oxigenación del cuero cabelludo.







La guayaba contiene vitamina A, C y B. Por una parte, la vitamina A ayuda a fortalecer el cabello, estimula la circulación sanguínea, promoviendo el crecimiento del pelo y regenera el cuero cabelludo. Asimismo, la vitamina C se encarga de eliminar las toxinas y evita la resequedad. Por último, pero no menos importante, la vitamina B es el componente por excelencia para el crecimiento del cabello.

¿Cómo hacer una mascarilla de guayaba para el cabello?

Si lo que quieres es evitar la caída del cabello, toma nota.

Lo mejor de esta mascarilla de guayaba es que es fácil, rápida y económica, pues sólo necesitarás dos ingredientes: hojas de guayaba y agua.

Para hacer tu mascarilla de guayaba para el cabello sólo debes infusionar las hojas en tres tazas de agua durante 10 minutos. Si quieres un efecto más concentrado, agrega la pulpa de una guayaba y cuela perfectamente. Agrega la mezcla en un atomizador para que te sea más fácil aplicarla.

Se recomienda utilizar esta mascarilla con el cabello seco y humedecer con la infusión. Luego coloca un gorro o toalla sobre tu pelo y deja reposar 30 minutos. Enjuaga con abundante agua tibia y lava como acostumbras. Para cualquier tratamiento de belleza la constancia es clave para conseguir resultados óptimos. Recuerda que antes de aplicarte cualquier producto, debes consultarlo con tu médico y hacer una prueba de alergia en el brazo.

Además, puedes hacer esta mascarilla de guayaba para el cabello una vez por semana y, si eres constante, verás los resultados muy pronto. Tú sólo deja que las vitaminas de esta maravillosa fruta hagan sus funciones.

