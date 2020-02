Familiares de evacuadas en la CHET relataron lo vivido

Desde el ambulatorio de La Isabelica, a donde fueron llevadas al menos 10 mujeres junto a sus hijos recién nacidos, los familiares relataron cómo inició la situación la noche de este lunes en la Maternidad de Alto Riesgo Hugo Chávez Frías ubicada en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera.

Wilfredo Coronel comentó que su bebé nació en la madrugada del lunes, todo marchaba bien hasta que los presentes comenzaron a sentir un olor que describieron como cable quemado, su esposa, fue traslada en la noche del lunes junto a 9 mujeres más hacia el ambulatorio de La Isabelica, en ambos centros de salud tuvo que llevar insumos para que atendieran a su compañera.

«Los niños y los familiares que estaban adentro estaban como ahogándose, tenían piquiña en la nariz, fue traumático, tienes a tu familiar allí adentro, uno que estaba ahí también estaba en riesgo, los médicos estaban sacando sus equipos porque la situación era bastante grave», explicó Wilfredo Coronel, padre de un neonato, quien afirmó que tuvo que llevar gasas, ampollas, batas y el kit para el parto de su esposa.

Por su parte, el señor Rafael López, bisabuelo de un pequeño recién nacido, mostró preocupación ante un segundo traslado de su nieta y bisnieto, «cuando llego a las 8 a la casa me llama mi nieta diciéndome que se había presentado un problema en el hospital, cuando llegué ya la habían repartido, pregunté y no me dieron información la primera vez, luego la muchacha entró y me dijo que estaba aquí en el ambulatorio de La Isabelica«.

Informó que acudió la mañana de este martes 11 de febrero al centro asistencial y le informaron que su nieta sería trasladada a la Maternidad del Sur para ponerle antibióticos al neonato.

Cámara de cierre

Las autoridades de Insalud y del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos aseguraron que según las investigaciones se trataría del sobrecalentamiento del área de descanso médico la cual llegó a más de 95 grados centígrados.