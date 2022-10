Max Verstappen remonta y conquista GP de Estados Unidos

El piloto neerlandés, Max Verstappen, se impuso este domingo 23 de octubre en el GP de Estados Unidos de F1, dándole a Red Bull su primer título de constructores desde 2013.

Con este nuevo logró en el Circuito de Las Américas, en Austin, Texas; la escudería, a la que también pertenece el mexicano Sergio Pérez, brindó este doble triunfo a la memoria de su fundador, el multimillonario austriaco Dietrich Mateschitz, quien falleció ayer sábado.

Verstappen, que ya tiene garantizado su segundo título mundial consecutivo; arrebató a Lewis Hamilton el liderato de la carrera a falta de cinco vueltas para el final, impidiendo que el británico inaugurara su palmarés del año.

Vale mencionar que el neerlandés controló gran parte de la prueba, pero una larga parada de 11 segundos en boxes; permitió que Hamilton se colocara brevemente al frente.

“Fue difícil. Todo parecía que estaba bien, pero la parada fue un poco más larga de lo que esperaba. Obviamente, es un fin de semana muy difícil para nosotros y se lo dedicamos a Dietrich. Lo único que podíamos hacer hoy era ganar”, dijo Verstappen.

El piloto que ganó por segunda ocasión consecutiva en el Circuito de las Américas, celebró su decimotercera victoria del año; igualando el récord que compartían hasta ahora los alemanes Michael Schumacher (2004) y Sebastian Vettel (2013).

Con el triunfo de Verstappen y el cuarto lugar de “Checo” Pérez, Red Bull se garantizó su quinto título de constructores; en un momento en el que se encuentra en el ojo del huracán por las posibles sanciones que recibirá por sobrepasar el límite presupuestario de la pasada temporada.

This one is for Dietrich 🙏

So happy we could wrap up the win and the constructors’ championship, after such an emotional weekend for everyone @redbull. The only thing we could do today was win. pic.twitter.com/Xczad35AKJ

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 23, 2022