McDonald y BTS crearon su propio menú disponible en 50 países

La compañía de comida rápida McDonald, creó un menú inspirado en la agrupación asiática BTS, con el nombre BTS Meal»; la cual estará disponible en 50 países que incluye a 12 de América Latina.

Vale mencionar, que los integrantes RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook son quienes inspiraron a los dueños de la cadena de comida a crear lo que definieron como; el BTS Meal’ de McDonald’s, aunque todavía no se ha informado qué traerá el menú específicamente.

Luego de éste anuncio, según el post de McDonald’s, en algunos países donde se podrá disfutar de éste menú; será a partir del 2, 27 y 28 de mayo.

Mientras, en junio en tiendas de otras naciones el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18 y 25. En el caso de México, por ejemplo estará disponible el menú propio BTS Meal de McDonald el 1° de junio.

BTS has teamed up with McDonald's as part of its year-long Famous Orders campaign to reveal what they have in the sack when they visit the burger chain. #BillboardNews pic.twitter.com/eW0fSEtKH0

— billboard (@billboard) April 19, 2021