Las mejores prácticas para utilizar YouTube y otras redes sociales con el marketing de vídeo

Las etiquetas de YouTube son pequeñas palabras clave que se utilizan en la descripción del vídeo para que YouTube reconozca de qué trata el vídeo. Aunque parece que YouTube está poniendo menos énfasis en las etiquetas hoy en día, probablemente en respuesta a los Youtubers amontonando palabras clave irrelevantes y participando en el relleno de palabras clave, pero todavía es importante incluirlas. Tienes que tener tus etiquetas relevantes en la parte superior de cada vídeo o habrá problemas con los motores de búsqueda. Sé que es fácil poner un montón de palabras clave al azar y llamarse único, pero esto no funciona en la World Wide Web. Estoy hablando de tener tus etiquetas en la parte superior de la descripción de tu vídeo.

¿Por qué? Bueno, YouTube trabaja con diferentes sistemas de categorización, y ya que estos sistemas de categorización están en su lugar por una razón, necesitas usar palabras clave en tu descripción junto con esas otras etiquetas genéricas para ayudar a YouTube a entender qué es lo que estás tratando de decir. Al utilizar etiquetas genéricas, YouTube no puede saber si estás intentando decir ordenador, jugar a juegos de ordenador, jugar a videojuegos de ordenador, hacer vídeos chulos de ordenador, hacer diseño gráfico en el ordenador, etc. Y lo peor es que muchas de estas frases y palabras no suenan humanas.

Así que lo que realmente tienes que hacer es tener tu palabra clave principal como la primera etiqueta en tu título, seguida de tu etiqueta genérica, luego otra palabra clave o frase como la segunda etiqueta y finalmente, la palabra clave o frase en tu última etiqueta. Eso es todo. No intentes rellenar tu vídeo con palabras clave, o acabarás siendo calificado de spam por YouTube. No te compliques. Hay un sitio web impresionante que te puede ayudar a aprender a crear buenos títulos para YouTube, profundizando en la codificación que hace que YouTube funcione.

Paso 2: Ahora es el momento de añadir algunas palabras o frases clave. Para hacerlo bien, debes entender que YouTube funciona con un formato muy sencillo. Cada miniatura tiene una etiqueta de título, una etiqueta de descripción, una etiqueta de palabra clave y una etiqueta meta. Esas tres etiquetas en particular son las que hacen que YouTube funcione, en lo que respecta a las búsquedas. Por ejemplo, la etiqueta Meta indica al sitio de qué trata el vídeo, mientras que la etiqueta Título es lo que quieres que tus visitantes vean cuando miren tu vídeo.

Lo que hay que hacer es comprender que no todos los vídeos tendrán muchas palabras clave. De hecho, si intentas hacer esto durante mucho tiempo puedes empezar a sentirte abrumado. Así que lo que debes hacer es encontrar una buena herramienta que te ayude a eliminar las etiquetas más irrelevantes. Una gran herramienta para hacer esto se llama KeywordToggle, que puedes encontrar en el siguiente enlace. Es una potente herramienta de palabras clave que eliminará las etiquetas más irrelevantes de tu vídeo.

Al final, la mejor práctica para utilizar YouTube y otras redes sociales con el marketing de vídeo es mantenerlo simple. No es necesario aprender ninguna estrategia avanzada. Las mejores prácticas cuando se trata de usar YouTube y otras redes es sentirse cómodo usando esas estrategias básicas y dejar todas las campanas y silbatos a otra persona. Recuerda que YouTube y otras redes sociales son lugares para conocer y hacer amigos. Si te sientes cómodo utilizando esas plataformas y creando y siguiendo tu propio conjunto de buenas prácticas, verás que el tiempo que inviertes merece la pena. Tendrás mucho más éxito en tus esfuerzos de marketing y mucho menos estrés.