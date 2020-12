Melania Trump reveló la fastuosa decoración de la Casa Blanca para la Navidad 2020 (+Video)

Solo una semana después de dar la bienvenida a un enorme Arbol de Navidad de más de 5 metros y medio en la Casa Blanca, la primera dama de EEUU, Melania Trump, ha compartido imágenes de las decoraciones festivas que adornan los pasillos de la famosa mansión presidencial, en la Avenida Pennsylvania de Washington DC.

Este lunes, Melania compartió imágenes de las decoraciones navideñas de este año, que cuentan con detalles más tradicionales que en los años anteriores, con muchos árboles verdes, decorados con luces, estrellas y manualidades confeccionadas por niños de todo el país.

En un video compartido por Melania en Twitter, también parece mostrar una mini Casa Blanca adornada para las vacaciones, así como un tren (apodado el «Expreso de la Casa Blanca») resoplando junto a las ramas del árbol navideño.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020