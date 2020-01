Mentiras que los antivacunas repiten sin parar

Entre las nuevas predicciones para el mundo; de la vidente Nancy Salcedo Deiviz, esta una en el tapete de la prensa mundial; y que tiene que ver con la popularización del super virus chino; conocido como Coronavirus y que se está extendiendo con una rapidez asombrosa.

Existen registros de la presencia del virus en varios países asiáticos, en Japón y en los Estados Unidos; pero según la mentalista, tardará un poco más en llegar a la América Latina; al propio tiempo incita a los científicos y doctores a experimentar con la saliva de perro para su cura.

Nancy Salcedo Deiviz

La mentalista Nancy Salcedo Deiviz, vidente, reconocida nacional e internacionalmente por sus innumerables pronósticos, está dando a conocer un documento registrado por ella misma, con el fin de dejar constancia legal de los hechos, en fecha 22 de Marzo del 2019, ante la Notaría Pública Octava de Caracas, Municipio Libertador, dónde hace alusión a una visión que tuvo el día 2 de Diciembre del 2015, y que se trata de las propiedades benéficas que pueden llegar a encontrarse dentro de la saliva de algunas razas de perro.

-A los científicos de la actualidad, les hago un llamado para que estudien más a fondo, los elementos que puedan estar contenidos en la saliva de algunos perros y, que aún no han sido descubiertos, con el fin de curar enfermedades como el Coronavirus Chino, el Zika, u otras dolencias que actualmente atacan a la humanidad.

La vidente Nancy Salcedo Deiviz y sus nueva predicciones

Lo que vió la vidente

La vidente Nancy Deiviz, dentro de su videncia vio lo siguiente:

-Me encontraba sentada en una plaza disfrutando del paisaje, cuando un canino pequeño se me acercó, y me comenzó a lamer las manos, los brazos y luego llegó a mis mejillas. De repente me vi dentro de un vehículo que llevaba los vidrios completamente cerrados y había dos personas más, siendo en total tres: el chofer, otra persona y yo. Siguiendo en la vía nos conseguimos una niña de aproximadamente seis años. El chofer no quiso parar para ayudarla…

Más adelante comenzamos a ver otras personas que estaban tiradas algunas moribundas y otras fallecidas, ¡Yo pensé: porque no se auxilia a la niña!. Esto me indicaba en la visión que estas personas estaban pasando por alguna enfermedad que aquejaba a la población. Lo que me había hecho el perro me indicaba que se trataba de darme una protección o inmunidad antes de yo tener que cruzar por esa zona.

La edad de la niña me indicó a mí que para encontrar esta cura pueden pasar seis años o menos de estudio científico a partir de la fecha en que tuve esta visión. Las manifestaciones en las personas moribundas dentro de la visión, coincidían con los síntomas que en la actualidad han descrito las autoridades sanitarias sobre este virus, que en la saliva del perro puede estar contenido la y que especialmente puede beneficiar a la población infantil.

Urgente investigación de la saliva de perro

Por supuesto que no se trata de que las personas usen la saliva de los perros; de forma directa sobre sí mismas, porque de esta manera puede ser más bien perjudicial; sino que, la idea es que los científicos estudien a fondo que hay dentro de esa saliva del perro, y que después de procesar los elementos sirva para la curación de las enfermedades; así como ha sido el caso de otros animales, como por ejemplo los antígenos que se sacan del caballo para contrarrestar el veneno de una mordedura de culebra.

Si se descubre esto habría una solución más para evitar nuevas epidemias en cualquier parte del mundo. Es también importante que las autoridades gubernamentales tomen mejores previsiones en cuanto a que la población que ingrese de otros países al nuestro traiga colocadas las vacunas correspondientes para evitar brotes de nuevas enfermedades.

Nuevas predicciones

Nancy Salcedo Deiviz ha videnciado muchos hechos que ya se han dado tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos están: el pronóstico sobre los dos períodos presidenciales de la ex presidenta Michelle Bachelet. En el 2009, el pronosticó de que ella sería pieza importante en el diálogo de las Américas con el resto del mundo y, en el 2010 que sería nombrada posteriormente portavoz de la ONU.

Hoy día nos vaticina, que Michelle Bachelet como presidenta de los derechos humanos ante la ONU, se activará nuevamente con más fuerza, enfocándose no sólo en los problemas que aquejan a Chile su país natal, dónde buscará tomar decisiones con los altos cargos gubernamentales y militares de éste país con el fin de buscar la paz; sino que también se enfocará con más ímpetu en los problemas de salud pública que ocurren tanto en Chile como en nuestro país y en la América Latina en general.

Nancy nos dice:-Es probable que La Sra. Bachelet vuelva a realizar una visita a nuestro país, con el fin de revisar mucho más a fondo la manera de encontrar junto con el gobierno soluciones a los problemas hospitalarios y de salud que aún tiene Venezuela. También su intervención a nivel de Chile será de gran importancia para que este país vuelva a consolidar una real democracia.-

ACN/fm/NSD

Web: www.nancysalcedodeiviz.com – [email protected] – whatsapp (0414)204.41.57 – (0414)275.20.93 – (0212) 542.04.68

No deje de leer: Convoyes militares entraron a Hong Kong(Opens in a new browser tab)