Un mes de aguinaldo para pensionados y sector público

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros; otorgará un mes de aguinaldo equivalente a medio Petro; para los trabajadores del sector público y pensionados del país.

«Un mes de aguinaldo, les voy a dar medio Petro; para que salgan hacer sus compras complementarias para diciembre; y vamos activar nuevos mecanismos de protección con el Petro», expresó.

A pesar de los ataques unilaterales a la economía venezolana; el Jefe de Estado, durante la entrevista otorgada al periodista José Vicente Rangel; planteó que se tiene como objetivo «lograr un crecimiento real y sobre todo generar la riqueza para mantener y expandir los derechos sociales del pueblo»; a esto lo catalogó como «economía de resistencia».

«Hay una sala de guerra de los gringos»

«Hay una sala de guerra de los gringos y de los apátridas de aquí, que cualquier anuncio o cosa que hacemos, inmediatamente se ponen a trabajar por sancionarlo, por destruirlo, por no permitir que Venezuela se recupere», puntualizó.

Asimismo detalló: «El Petro (criptodivisa venezolana) tenía hace 2 semanas 400 negocios importantes, 400 comercios del país que reciben el Petro, ahora son 27 mil y vamos a activar 27 mil más».

El Petro, el Carnet de la Patria y los sistemas de bonos, son los instrumentos que el máximo representante del Ejecutivo Nacional considera como mecanismos de protección para la economía del pueblo venezolano.

«Ese es nuestro modelo, es una fase de resistencia, donde Venezuela tiene mucho todavía que hacer y mucho que dar», definió.

Mediante una entrevista en con José Vicente Rangel, en Televen, Maduro indicó que otorgaría el dinero como una medida que busca ayudar a los ciudadanos en el marco de la crisis económica.

Actualmente, el valor de un Petro es de 1.794.634,54 bolívares.

Intercambio de Divisas

Asimismo, durante la entrevista el mandatario aseguró que al finalizar el año la economía venezolana ha mejorado, en parte, debido a al intercambio de divisas.

«Vamos a regularizar el ingreso necesario en divisas a partir del próximo año y vamos a comenzar a exportar minerales como el oro, coltán, minerales, entre otros», anunció.

Diálogo de Oslo

Nicolás Maduro detalló además que representantes de su gobierno, liderados por Jorge Rodríguez, viajaron a Noruega para continuar los procesos de diálogo con el presidente encargado Juan Guaidó.

«Jorge Rodríguez se reunió con el gobierno de Noruega. Ellos siguen estableciendo contacto. Esta semana la oposición guadocista viajó a Europa y se reunió con los representantes de Oslo»,

