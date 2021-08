Lionel Messi irá a jugar con sus amigos a París

“Las negociaciones concluyen oficialmente. Y anunciar mas tarde”, escribió el hermano del emir.



El contrato de Messi, con 34 años de edad, sería por dos años y la opción de un tercero y su presentación será en el Torre Eiffel el martes 10 de agosto; como sucedió con Neymar en 2017, quien también venía procedente del Barcelona.

Fue una transacción que estaba frenada por el llamado «Fair Play» financiero; al parecer lograron acomodarse de la mejor forma, que incluye la liberación del club de unos 180 millones de euros para reducir sus pérdidas estimadas de 250 a 300 millones para la temporada 2021-2022.

Esta es una de las exigencias del gendarme financiero de los clubes franceses; la Comisión Federal del Control de Clubes (DNCG).

Hay que recordar que el club también contrató a cuatro agentes libres, entre ellos el defensa central, procedente de Real Madrid, Sergio Ramos y el portero italiano Donnarumma, que les subio la nómina.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021