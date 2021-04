Barcelona gana con doblete de Messi que se escapa como «pichichi» (+ vídeo)

El argentino Leo Messi se consolidad como «pichichi» delantero al lograr un nuevo doblete y ya suma 25 dianas al frente de la clasificación de artilleros de LaLiga, en el triunfo ante Getafe 5-2.

Barcelona consiguió este jueves una trabajada victoria en el Camp Nou; que los azulgrana cerraron con dos goles en las postrimerías.

El encuentro llegó al descanso con un 3-1; con dos goles de Leo Messi y uno de Chakla en propia puerta para el Barça, y uno también en su portería de Lenglet para el Getafe.

Un penalti de Araújo sobre Unal transformado por el turco en el minuto 69 puso el 3-2 en el marcador e hizo sufrir a los locales para sellar una victoria que certificaron en los últimos cinco minutos por medio de un cabezazo del propio central uruguayo y de un penalti transformado por Griezmann.

Messi respondió a los dos goles que había conseguido el francés Karim Benzema para liderar la victoria del Real Madrid en Cádiz y la ventaja del barcelonista es de cuatro tantos sobre el galo.

Gerard Moreno (Villarreal) queda tercero con veinte; uno más que el uruguayo Luis Suárez, que volvió a ser baja en el líder Atlético de Madrid.

Kike García delantero del colista Eibar, y el barcelonista Antoine Griezmann marcaron su novena diana; Cristian ‘Portu’ encauzó la remontada de la Real Sociedad con la octava; y el argentino Ángel Correa impulsó al Atlético con la séptima, cantidad que también alcanzó el veterano Roberto Soldado, autor de un doblete para el Granada.

https://twitter.com/LaLiga/status/1385356488844193792

Por su parte, Atlético de Madrid defendió una jornada más el liderato de LaLiga al amparo de un ‘Ángel’; el argentino Correa, que abrió el triunfo ante el Huesca 2-0.

La jornada intersemanal no ha cambiado las cosas en la pugna por el título; Sevilla y Real Madrid vencieron el miércoles al Levante y al Cádiz.

Este jueves respondieron atléticos y barcelonista, con lo que el conjunto de Diego Pablo Simeone mantiene tres puntos de ventaja sobre el de Zinedine Zidane (73 a 70); cinco sobre el de Ronald Koeman (68), con un partido pendiente y seis sobre el de Julen Lopetegui (67).

No obstante, sin tiempo casi de recuperación se avecina una jornada apasionante. Atlétic visitará al Athletic;, Barcelona a Villarreal; Real Madrid recibirá al Betis y a Sevilla al Granada.

Messi: "Que Suárez o Neymar ya no están? No pasa nada, me hago las paredes con el palo"pic.twitter.com/KCIf3F7M2k

— Kratos Culé (@KratosCule) April 22, 2021