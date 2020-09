Messi terminará contrato con Barcelona y se queda hasta 2021

Se acabó la novela y especulaciones, Lionel Messi seguirá en Barcelona hasta el final de la temporada de 2021; cuando finalizará su contrato con el club azulgrana.

En una intensa semana, cuando soltó la «bomba» con un burofax donde pedía su liberación; la llegada de su padre y representante a tierra catalana, para buscar la salida, el mismo club dijo que no le daría su libertad.

El máximo goleador de la escuadra blaugrana expresó en una entrevista a Goal.com: «me quería ir porque pensaba en vivir los últimos años de fútbol; este último no encontré la felicidad dentro del club».

«Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la clausula de 700 millones; que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio»; agregó el «10».

Messi seguirá en Barcelona

«Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué; es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida»; manifestó el también capitán de la selección argentina.

Igualmente, aprovechó para calificar a la actual directiva como «desastroza«; sin hacer referencia a su presidente Josep María Bartomeo.

Asimismo, dijo que seguir con el club, pondrá como siempre todo su empeño en sacar adelante al equipo; «Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Lo que puedo decir es que me quedo y voy a competir al máximo».

Confesó que cuando le dijo a su esposa e hijos que se iría del Barcelona todo fue un drama. ««Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio».

Padre mostró contrato y LaLiga lo desestima

Pero la decisión del argentino para continuar hasta el final de su contrato, salió cuando su padre y representante Jorge Messi, dio a conocer la clausula del contrato; donde según él, seria suficiente para dejar el club.

La respuesta de LaLiga fue rápida y contundente, al decir que era «una interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan; por lo que se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto».

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: ¡Así o más claro? Barcelona no negociará salida de Lionel Messi

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN