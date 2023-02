Los métodos de pago más utilizados en los casinos online

Compartir

Existen muchas formas o métodos de pago para depositar fondos en una cuenta de casino online. Entre estos métodos puedes pagar con cuenta RUT o con monederos electrónicos, entre otras muchas opciones disponibles en las plataformas de juegos de azar que se consiguen en Internet.

El mecanismo para depositar fondos o retirar ganancias es muy fácil y rápido y en cuanto a la seguridad no debes preocuparte, pues los mejores casinos online utilizan protocolos de encriptación digital que no permiten el acceso a hackers o personas mal intencionadas que puedan intervenir en tu transacción y robar tus datos personales y bancarios.

¿Cuáles son los métodos de pago más utilizados en un casino online?

La gran variedad de métodos de pago que existen en la actualidad puede crearte confusión o temor. No te preocupes, en este post te orientamos y aconsejamos sobre los mejores y más populares métodos de pago en un casino online.

1.- Billeteras electrónicas

Existe una gran diversidad de monederos o billeteras electrónicos entre los que puedes seleccionar los más populares que existen en el mercado de los casinos online son:

PayPal

Neteller

Skill

ecoPayz

Muchbetter

Revolut

Ozan

Innovapay

Fast Funds

Entropay

Tpaga

Nequi

Daviplata

Entre estos monederos se destaca PayPal por su seguridad y prestigio internacional. Le sigue en popularidad Neteller.

-Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagadas

Cuenta RUT Banco Estado

Visa

MasterCard

Astropay

Paysafe

Vexi

American Express

Rappi

Albo

Brubank

Mach

Reba

Broxel

Kalar

Ligo

NaranjaX

Willobank

3.-Transferencias Bancarias

Las transferencias bancarias dependen del banco en el que tengas cuenta y si tienes tu cuenta en los bancos que ofrezca el casino online que selecciones. Entre las más destacadas se mencionan:

Bank Transfer

Cheque by Courier

Trustly

Interac

Instant Banking by Citadel

Sofort

Teleingreso

NuBank

Pay Retailers

Entercash

CajaVecina

Webpay

Pagoefectivo

Bnext

Safety Pay

– Pagos móviles

Existen grandes empresas como Google o Apple que han implementado sus propios sistemas de pago con un mecanismo llamado Pago Móvil, el cual es una aplicación muy rapida que utiliza el usuario en transacciones como los pagos o ingresos a las cuentas de los operadores de los casinos online:

Google Pay

Apple Pay

Tola

– Criptomonedas

Es un método de pago que aún no se encuentra en todos los casinos, pero está incursionando muy rápidamente en los métodos de pago de los casinos online. Existen algunos casinos que están especializados en este tipo de moneda virtual y solo aceptan este método de pago. Las monedas virtuales o criptomonedas más populares son:

Bitcoin

Dogecoin

Litecoin

Binance

Ethereum

– Otros métodos de pago

En este renglón se mencionan algunos recién salidos al mercado que no han logrado calar en las simpatías de los usuarios, pero poco a poco están ganando la aceptación y agrado de los jugadores de casino online que pagan sus juegos de azar con estos métodos.

Neosurf

Play N Play

Oxxo

PSE (Puguet Sound Energy)

Mercado pago

Dimoco

Todito Cash

Redcompra

PayU

Efecty

Dimonex

Información general sobre los Métodos de Pago

Los métodos de pago se han agrupado por los operadores de casinos online en diversas tipologías, entre las más populares y destacadas se encuentran: las tarjetas de crédito y débito, los monederos electrónicos, la banca online, vales o tarjetas prepago, transferencias de dinero o divisas.

Para el retiro de las ganancias no existen tantos métodos de pago. Es decir, para retirar lo que has ganado jugando no están disponibles todas las opciones mencionadas arriba. Debes investigar, porque lo usual es que el casino online que elegiste exija el mismo método de pago que elegiste para tu depósito cuando llegue el momento de retirar tus ganancias.

Debes buscar comparativas que aparecen en Internet donde puedas confrontar las instituciones financieras que utilizas usualmente, o el monedero electrónico de tu preferencia, si este es el caso.