Gobierno de México acusa a Bolivia de intimidación a diplomáticos

El gobierno de México, acusó el lunes al de Bolivia de intimidar a sus diplomáticos, mientras que Bolivia respondió con una serie de acusaciones proporcionales, en una entraña batalla diplomática internacional sin precedentes entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo el lunes que estaba «profundamente preocupado» por la vigilancia «excesiva» de la residencia del embajador mexicano y la embajada del Gobierno de México en Bolivia; por parte de unos 150 funcionarios de servicios de inteligencia y seguridad bolivianos.

México dijo que los bolivianos estaban «intimidando» al personal diplomático e intentaron «detener e inspeccionar» el vehículo del embajador este lunes.

El gobierno de Bolivia se inclinó hacia la derecha política, desde que el expresidente socialista Evo Morales renunció en noviembre; tras el resultado de una elección presidencial que, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue manipulada a su favor.

Bolivia actualmente está gobernada por la presidenta interina Jeanine Áñez, una exsenadora conservadora y opositora de Morales.

El presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, le otorgó asilo a Morales, y ahora se encuentra en Argentina; donde el nuevo gobierno peronista del presidente Alberto Fernández ha indicado que también le dará asilo político.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia dijo que estaba considerando retirarse de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC); porque el Gobierno de México, estado que será el presidente en el 2020 de la organización, hizo planes este año para una reunión el 8 de enero.

México también había sido culpable de «conducta hostil» y se había mostrado «reacio» a reconocer la presidencia de Jeanine Áñez, agregó.

En tal sentido, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, dijo que no asistiría a la reunión de la CELAC; pautada para el 8 de enero en México.

«Veremos si en el futuro seguiremos siendo parte de CELAC o no», dijo a periodistas en una conferencia de prensa en La Paz.

