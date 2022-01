Miami atraviesa una inusual ola de frío

Compartir

Una ola de frío acompañada de vientos gélidos hizo que este lunes los termómetros de Miami (EEUU) registrasen marcas mínimas; como los 47 grados Fahrenheit (8,3 grados centígrados) de la pasada madrugada, y que los miamenses tuvieran que sacar la ropa de abrigo que casi nunca necesitan usar.

Las bajas temperaturas se hicieron también notar en las ciudades de Fort Lauderdale (46 grados F o 7,7 C); Pembroke Pines (44 F o 6,6 C) y Cayo Hueso (59 F o 15 C), también en el sur de Florida.

A las 07.00 hora local, la temperatura en la zona del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) era de 46 grados Fahrenheit (7,7 grados centígrados); mientras que partes del condado de Broward, al norte de Miami, experimentaron un descenso térmico para situarse en torno a los 30 grados Fahrenheit, con avisos de heladas.

Ola de frío en Miami

Los 46 grados Fahrenheit registrados en el MIA superan los del 26 de diciembre pasado (47 grados F o 8,3 C); y supone la más baja en lo que va de temporada de invierno, según el canal Local 10.

Con temperaturas tan bajas en el sur de Florida no resultará inusual ver caer de los árboles a iguanas que pierden sujeción en las ramas y troncos; aunque se reaniman una vez que les llegan los rayos del sol.

Mientras, el centro de Florida; donde se encuentra la turística ciudad de Orlando, registró también las temperaturas más bajas de estas temporadas en algunas zonas.

El pasado 19 de enero se cumplieron exactamente 45 años de la única nevada que recoge la historia de Miami.

Un fuerte frente frío recorrió el estado de la Florida y la temperatura en el sur de Florida bajó en torno a los 32 grados Fahrenheit (cerca de 0 grados centígrados); lo que fue suficiente para “enfriar” el ambiente y provocar la caída de copos de nieve en zonas alejadas de la costa.

ACN/0800 Noticias

No dejes de leer: Hombre es arrojado a vías del tren en Nueva York

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN