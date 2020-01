Microsoft y Google pretenden regular la Inteligencia Artificial

Tanto EE.UU. como China se preocupa «profundamente» por la ética en torno a la inteligencia artificial (IA), expresó el jueves el CEO de Microsoft, Satya Nadella, cuando urgió a la industria la estandarización de reglas globales sobre esa tecnología.

Microsoft, es uno de los mayores inversores a nivel mundial en el campo de la IA, seguido de un número creciente de compañías de alta tecnología, como es el caso de Google, quienes mayoritariamente solicitan una regulación unificada en torno a la IA.

«Creo que China se preocupa tanto por la ética de la IA como Estados Unidos. Asumir de alguna manera que el pueblo chino y el gobierno chino tampoco se preocuparán por las implicaciones del futuro de la IA, de que se vuelva salvaje, sería un error», dijo Nadella.

«Por lo tanto, creo que Estados Unidos, China y la Unión Europea deben poseer un conjunto de principios unificados que regulen lo que esta tecnología puede significar en nuestras sociedades, así como para el mundo en general”.

“Esto probablemente sea más necesario el día hoy que en los últimos 30 años», agregó Satya Nadella.

Microsoft y Google unidos por la IA

Sin embargo, los comentarios de Nadella se producen cuando Estados Unidos aumenta su escrutinio de las empresas chinas de inteligencia artificial.

Algunas de las firmas de inteligencia artificial más grandes de China fueron incluidas en una lista negra de Estados Unidos, siendo acusadas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con musulmanes minoritarios en el noroeste de China.

Por otra parte, las empresas de vigilancia de China continúan expandiéndose a nivel mundial, ya que China aspira a ser el líder mundial en inteligencia artificial para 2030.

Nadella dijo que la regulación «tiene un lugar real aquí», tanto las reglas para el «momento de uso» de la IA, como el reconocimiento facial.

«Creo que deberíamos pensar mucho más en torno a la regulación en el momento del uso. El reconocimiento facial o el reconocimiento de objetos por sí solo no es bueno o malo; es solo una tecnología”, indicó el CEO de Microsoft.

“Es el caso de uso que es bueno o malo. Así que tenemos para poder pensar en la regulación más en el tiempo de ejecución, más en el tiempo de diseño «, dijo Nadella.

Los comentarios de Nadella se producen pocos días después de que el CEO de Alphabet, Sundar PIchai, pidiera una regulación de la IA.

«Ahora no tengo dudas de que la inteligencia artificial necesita ser regulada. Es demasiado importante como para no hacerlo. La única pregunta es cómo abordarla», escribió Pichai en el Financial Times.

«La regulación sensata también debe adoptar un enfoque proporcionado, equilibrando los daños potenciales, especialmente en áreas de alto riesgo, con oportunidades sociales», agregó.

Con información de: ACN|CNBC|Redes

