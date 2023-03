En estampisda cientos de migrantes, entre ellos venezolanos, intentaron cruzar a EE UU (+video)

Cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron cruzar el domingo en estampida hacia Texas, en Estados Unidos, a través de uno de los puentes fronterizos ubicados en la mexicana Ciudad Juárez. El hecho quedó registrado en videos.

Desesperados por conseguir asilo en ese país, los extranjeros se congregaron alrededor del mediodía en el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, uno de los cinco que comunican Juárez con suelo estadounidense.

Trascendió que los migrantes llegaron tras el rumor de que se les daría paso libre por la celebración de un supuesto día del migrante.

En tal sentido Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población de Chihuahua, relató a la agencia de noticias AFP.“, que “cientos de personas ingresaron hasta la mitad del puente donde cerró desde luego, por protocolo, la autoridad estadounidense”.

Igualmente refiriró que, “insistían en ingresar y agentes de seguridad americana salvaguardaron esa línea”. Valenzuela atiende a la numerosa población migrante que llega hasta esta ciudad, vecina de las estadounidenses El Paso, en Texas, y Santa Teresa, en Nuevo México.

BREAKING: Another video from our contact showing this massive migrant group trying to rush Paso Del Norte bridge in El Paso in an attempt to get into the United States. pic.twitter.com/q9v2myX333

— Bill Melugin (@BillFOXLA) March 12, 2023