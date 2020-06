Migue Bosé dice que vacuna contra Covid-19 es un «plan macabro»

Las criticas que recibió la ultima película de Édgar Ramírez no han sido exactamente favorecedoras. La película titulada The Last Days of American Crime; transmitida por Netflix, ha sido duramente criticada en las redes sociales por todos los cinéfilos y aficionados que las habitan.

The Last Days of American Crime esta posicionada entre las primeras 10 recomentaciones de Netflix. Es una de las películas más vista en Estados Unidos; Mexico y Venezuela a través de la plataforma.

Aún así, la cinta basada en una novela gráfica de Rick Remender y dirigida por Oliver Megaton; (director de Busqueda Implacable) no alcanza los anhelos de los espectadores.

El pasado 5 de junio se estrenó en la plataforma. Desde entonces, las criticas de la última película de Édgar Ramírez han crecido; negativamente.

Última película de Édgar Ramírez

Cooprotagonizada por Anna Brewster y Michael Pitt; The Last Days of American Crime se desarrolla en una realidad utópica en Estados Unidos; describe una sociedad donde el crimen y la pobreza predominan.

De este modo, en el trasfondo de las circunstancias, entra el protagonismo de Graham Bricke; personaje interpretado por Ramírez.

El guión argumenta a Bricke como un criminal solicitado por la justicia; que además busca la venganza y redención por la muerte de su hermano.

En el desenvolvimiento de la historia, los personajes planean cometer el ultimo gran delito registrado en Estados Unidos, antes de que el gobierno implemente el uso de una señal que neutraliza los neuroreceptores de la población criminal en el país.

La insuficiencia de The Last Days of American Crime

A pesar de que el argumento de The last Days of Aemrican Crime parece interesante; muchos han sido los usuarios que han expresado una gran inconformidad; luego de ser testigos del fracaso del film.

En este sentido, a través de Twitter; se han dejado ver las opiniones más crueles y variadas respecto al desarrollo de la ultima película de Édgar Ramírez.

Algunos usuarios demuestran su desprecio pero continúan aclamando al actor venezolano.

Así entonces, se dejaron ver las opiniones y comparaciones más variadas de el film; que por más que prometía, definitivamente no ha cumplido con las expectativas de los aficionados.

