Miguel Cabrera da otro imparable en victoria de Tigres (+ vídeo)

Por Tigres, los criollos Miguel Cabrera de 4-1, doble (14), remolcada (70); Harold Castro de 3-1, anotada; Víctor Reyes de 1-1.

19 temporadas (presente)

2.574 juegos

9.575 turnos

2.976 hits

502 jonrones

1.799 impulsadas

1.503 anotadas

5.111 bases alcanzadas

595 dobles

1.199 boletos

.311 de average

Just like he's done his whole career, Miguel Cabrera comes through in the clutch and puts the @tigers on the board! #DetroitRoots pic.twitter.com/Brm6LXjudO

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) September 15, 2021