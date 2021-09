Miguel Cabrera la sonó de nuevo y sigue rumbo a los 3000 hits (+ vídeo)

Compartir





















La Vinotinto recibe Argentina con otra baja, Salomón Rondón; en el regreso de las eliminatorias de la tres fechas, juego pautado para las 8:00 de la noche de del jueves 2 de septiembre en el estadio Olímpico de la UCV.

El delantero venezolano, quien firmó ayer por dos temporadas y una opcional con Everton inglés, no podrá asistir a la convocatoria de la Vinotinto para los partidos con Argentina, Perú y Paraguay, informó este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

«Salomón Rondón no podrá asistir a la convocatoria de la triple fecha de la Vinotinto contra Argentina, Perú y Paraguay»; escribió la FVF en su cuenta de Twitter sin facilitar detalles de las razones por las que el futbolista no podrá incorporarse a la convocatoria.

«Siento no poder defender los colores de la Vinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar con ustedes», dijo Rondón, según declaraciones difundidas por la FVF en su cuenta de Twitter.

El ariete mostró su confianza en sus compañeros y dijo tener «la esperanza de jugar pronto con ellos».

Su baja se suma a las de Fernando Aristeguieta (capitán en la pasada Copa América), Darwin Machís y Yordan Osorio, todos ellos por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración.

Los tres fueron sustituidos por Jan Hurtado (Bragantino-Brasil); Freddy Vargas, (FC Dallas MLS-EEUU) y y Jhon Chancellor, (Brescia-Italia).

La selección venezolana, con un entrenador interino por la salida del técnico José Peseiro tras más de un año sin recibir su sueldo, recibirá este jueves con sed de victoria a una Argentina que vuelve a los terrenos de juego luego de obtener la Copa América, en la novena jornada de las eliminatorias.

En el banquillo de la Vinotinto se sentará en calidad de seleccionador interino el venezolano Leonardo González; quien debió confeccionar una convocatoria usando como base una lista previa elaborada por Peseiro y su equipo.

González dirigirá su primer partido como seleccionador interino ante Argentina y deberá buscar un estilo propio para un equipo que estaba encontrando su sistema bajo el liderazgo de Peseiro; muy apreciado por los aficionados y que había conseguido conformar un grupo unido de futbolistas.

El equipo marcha en la novena posición del grupo sudamericano; solo ha conseguido una victoria frente a Chile y un empate con Uruguay.

Se estrena Leo González

La Vinotinto recibe a Argentina y será el estreno de Leo González como estratega interino, quien ya dirigió sus primeros entrenamientos, indicó que a pesar del poco tiempo de trabajo que tienen, los jugadores que están son muy inteligentes y se adaptan rápido al sistema táctico que desean plasmar, por lo que pondrán en práctica un 4-4-2 que se asemeje a un 4-2-3-1.

Para el DT del combinado nacional, “la idea es tener un equipo que pueda generar ocasiones de gol, que de alguna manera tenga el balón y de esa forma sacar a relucir la ventaja de poseer jugadores tan rápidos y habilidosos en la parte de arriba”.

“Necesitamos que este equipo pueda atacar más, que sea alegre, sacar adelante esa hambre de juego, esa técnica individual, esa riqueza individual de la mitad para arriba. Trataremos que salgan a divertirse con responsabilidad y que lo den todo en la cancha”, comentó el entrenador.



«Con orden. El volumen ofensivo que tiene Argentina con grandes jugadores es difícil. Con orden, con las líneas bien cortas, trataremos de alguna manera de minimizar que ellos nos hagan daño”, afirmó.

En cuanto a la presión personal, González comentó “debutar contra uno de los grandes de Sudamérica me fortalece, me da tranquilidad y me motiva. El que no quiera jugar contra Argentina no es jugador de fútbol y el que no quiere dirigir ante esta selección no está en el momento adecuado”, sostuvo.

Argentina con Messi a la carga

Por su parte, el técnico argentino Lionel Scaloni integró a su plantel completo; si bien y al tratarse de una triple fecha es previsible que rote a sus jugadores para darles descanso.

Cristian Romero y Leandro Paredes son bajas frente a Venezuela por sanción y Scaloni tendrá que decidir si alinea de inicio a Leo Messi o lo reserva para el partido del domingo frente a Brasil.

«Son tres partidos en pocos días y hay que administrar las fuerzas. También deberemos estar atentos a las amarillas. De todas formas, siempre pondremos lo que creemos que sea lo mejor», dijo el seleccionador antes del partido.

También destacó que, tras la Copa América, «comienza un nuevo desafío»; todos los equipos «querrán ganarle al campeón».

«Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena eliminatoria», subrayó

La Albiceleste es segunda del grupo con 12 puntos; conseguidos en tres victorias y tres empates.

A saber

La única victoria de Venezuela ante Argentina se produjo e l 11 de Octubre del 2011, con gol de Fernando Amorebieta (61 minutos) en el Estadio Olímpico de José Antonio Anzoátegui, de Puerto La Cruz.

Alineaciones probables

Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexánder González, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Junior Moreno, Tomás Rincón, Rómulo Otero; Josef Martínez. DT. Leonardo González.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT. Lionel Scaloni.

Árbitro: Leodan González (Uruguay). Escenario: Estadio Olímpico de la UCV. Hora: 8:00 pm. Aforo para el juego: 6.000 personas (30% del escenario), todas deben tener la prueba PCR negativa contra el covid, que fue impuesta con un laboratorio escogido por la FVF.

ACN/MAS/Agencias

